¡Reabren Matute! Se levantó clausura en estadio de Alianza Lima: ¿Y el partido de Cristal?

En las últimas horas, se conoció que la Municipal de La Victoria levantó la clausura temporal del estadio de Alianza Lima, Matute, debido al lamentable incidente que se vivió el pasado viernes 3 de abril. Ante ello, surge la pregunta sobre el partido de Sporting Cristal por Copa Libertadores 2026, el cual se modificó al Miguel Grau del Callao.

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Durante el programa “Fútbol Satélite”, el periodista Kevin Pacheco tomó la palabra para informar que la entidad edil decidió suspender la clausura temporal en el Estadio Alejandro Villanueva. De esta manera, Alianza Lima tiene a disposición su complejo para los siguientes encuentros de Liga 1 2026.

“Tengo información, justo la estábamos corroborando, no la tenemos a detalle todo. La municipalidad de La Victoria ha levantado la clausura temporal de Matute. Estamos intentando obtener el documento para conocer los motivos y los detalles. Pero la información indica que se ha levantado la clausura temporal del estadio“, manifestó el periodista Kevin Pacheco.

Posterior a ello, se difundió el documento de la Municipalidad de La Victoria en el que confirma de manera oficial que el Estadio Alejandro Villanueva volverá a estar habilitado para los encuentros deportivos que programe la institución blanquiazul.

“Habiéndose verificado la subsanación de las observaciones formuladas, se dispone el levantamiento de la clausura temporal emitida mediante el Acta de Clausura Temporal N° 00023 de la fecha 3 de abril del 2026. Se exhorta al club deportivo a dar estricto cumplimiento y demás disposiciones municipales vigentes, garantizar el orden público y prevenir la ocurrencia de hechos que puedan afectar la tranquilidad del distrito“, se lee.

Municipalidad de La Victoria levantó sanción de Matute

¿Qué pasó con Sporting Cristal y su partido de Copa Libertadores?

Dado que Conmebol emitió un comunicado oficial en el que cambia el estadio del partido entre Sporting Cristal vs Cerro Porteño, no hay marcha atrás en cuanto a la decisión y todo se llevará a cabo en la región del Callao. Los celestes volverán a tierras chalacas como en el choque preliminar ante 2 de Mayo, en búsqueda de los tres primeros putos de la fase de grupos.

“¿Cristal vuelve a Matute? No, porque ya hay un documento de Conmebol que se informa que se jugará en el Estadio Miguel Grau del Callao“, agregó el periodista Kevin Pacheco.