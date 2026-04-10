¿Contra Rabanal? Fossati deja firme comentario al ver a Corzo dirigir en la 'U': "Sorprendido"

Uno de los entrenadores más recordados y queridos en Universitario de Deportes es Jorge Fossati, quien lo sacó campeón de la Liga 1 luego de una década y también fue parte clave del tricampeonato nacional. Por ello, ahora sorprendió al brindar declaraciones sobre el actual comando técnico del elenco merengue, el cual está a cargo de Javier Rabanal, luego de que Aldo Corzo fuera captado siendo quien daba las órdenes a sus compañeros desde el banco de suplentes.

Durante el empate de la ‘U’ ante Deportes Tolima por la Copa Libertadores 2026, en un momento clave del partido, el lateral peruano fue quien prácticamente hizo de entrenador para el combinado crema. Esto no pasó desapercibido por los hinchas y mucho menos para el ‘Nonno’, quien en diálogo con el programa Linkeados en YouTube dio su punto de vista sobre la inesperada situación.

“Mi forma de pensar es siempre la misma. Trato de que el jugador cumpla con su rol como jugador y no delegar responsabilidad porque no me parece que corresponda. No te puedo decir que no me ha sorprendido un poco. Pero bueno, yo no hablo de la actualidad de Universitario”, indicó Jorge Fossati, dando a entender que no está de acuerdo con el pensamiento de Javier Rabanal.

Aldo Corzo dando indicaciones.

"Tendrá sus formas de llevar adelante al grupo el nuevo cuerpo técnico y en ese sentido soy súper respetuoso, pero sí me llamó la atención que en ese minuto o dos minutos que tenían, de alguna manera Aldo (Corzo) fuera la voz cantante. No opino si eso está bien o está mal. Yo con mi plantel hago lo que a mí me parece que está bien y no delego responsabilidades”, sentenció el campeón con Universitario de Deportes.

¿Jorge Fossati irá a Sporting Cristal?

El mismo Jorge Fossati reveló que nunca tuvo contacto con nadie de Sporting Cristal, contrario a lo que se venía rumorando hace unas semanas tras la salida de Paulo Autuori. “Yo con los códigos que manejo, tal vez muy antiguos, me parece que eso no es otra forma que ofrecerse. Y nunca me gustó ofrecerme en ningún lado”, agregó el director técnico con paso por la selección peruana.