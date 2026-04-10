Jorge Fossati revela si Sporting Cristal lo llamó para ser su nuevo DT: "Nunca me gustó"

Uno de los clubes que estuvo sin técnico durante varias semanas fue Sporting Cristal. Paulo Autuori dejó el cuadro celeste a poco del debut de Copa Libertadores, por lo que la directiva comenzó a ver alternativas en el mercado internacional. En medio de ello, uno de los estrategas que tomó fuerza en el radar del Rímac fue Jorge Fossati, ex DT de Universitario y la selección peruana que se encontraba libre a estas alturas de la temporada.

Jorge Fossati reveló si tuvo acercamiento con Sporting Cristal

Durante el programa “Modo Fútbol“, Jorge Fossati entabló una entrevista en el que reveló si realmente hubo posibilidades de ponerse el buzo celeste para dirigir a los ‘bajopontinos’ en la Liga 1 y fase de grupos de la Copa Libertadores. Fiel a su estilo, el ‘Nonno‘ fue tajante al confesar que no hubo comunicación de Sporting Cristal hacia su persona.

No obstante, manifestó que de haberse dado la posibilidad de que Cristal lo contacte para que asuma la responsabilidad de dirigir a tienda celeste, sería únicamente si él mismo se hubiera ofrecido para tomar dicho cargo. Es fiel a sus códigos y entiende que ese tipo de situaciones no le agrada en lo personal.

“No, no. Por lo menos a mí de Cristal no me llamó nadie. ¿Si hubiera escuchado hubiera aceptado? No es que me guste ponerme difícil. Soy un ser muy franco y digo las cosas como las pienso. Yo con los códigos que manejo, tal vez muy antiguos, me parece que eso no es otra forma que ofrecerse. Y nunca me gustó ofrecerme en ningún lado“, declaró Jorge Fossati.

(VIDEO: Modo Fútbol)

Zé Ricardo fue elegido como DT de Sporting Cristal

Finalmente, Sporting Cristal determinó que Zé Ricardo sea el nuevo director técnico del combinado celeste en busca de conseguir mejores resultados en la temporada 2026. De hecho, su debut fue de ensueño al vencer 1-0 a Cerro Porteño por la primera jornada del grupo F de la Copa Libertadores en el Estadio Miguel Grau del Callao.