Roberto Mosquera dio fuerte opinión de Felipe Vizeu tras gol en Copa Libertadores: “Ha sido muy …”

La reciente victoria por la mínima diferencia de Sporting Cristal frente a Cerro Porteño ha dado de qué hablar y, sobre todo, de qué analizar. Esto se debe a que el gol llegó gracias a Felipe Vizeu, delantero que ha sido muy cuestionado por la hinchada rimense debido a su irregular rendimiento en la Liga 1.

Es en este sentido que, en una reciente entrevista con el programa 'Juego en Corto', se tuvo como invitado a Roberto Mosquera, quien habló sobre diferentes temas relacionados al fútbol, y uno de ellos fue el gol del brasileño, sobre quien dio fuertes comentarios ante las críticas que ha recibido.

Roberto Mosquera dio fuerte opinión de Felipe Vizeu tras gol en Copa Libertadores

El exentrenador de Sporting Cristal señaló que se sintió contento por el triunfo de los rimenses y destacó que los cambios de Zé Roberto fueron determinantes para cambiar el rumbo del partido.

"Pero me gustó me gustó que gane Cristal porque soy hinche cristal. Me gustó que le vaya bien. Hizo dos cambios que cambiaron la historia del partido. Me gustó lo de Vizeu, también que hizo un gol. También ha sido muy muy maltratado", empezó diciendo el partido.

No obstante, reconoció que el delantero brasileño ha sido muy cuestionado por la hinchada celeste.

"A veces me pregunto si estas personas que tanto insultan y maltratan este cómo serán en persona ¿Serán también este unos capos o unos cracks? unos cracks sin errores", finalizó el entrenador.

¿Cuánto de puntuación tuvo Felipe Vizeu?

Gracias a su gol, Felipe Vizeu alcanzó una calificación de 7.4 según la aplicación Flashscore. Este tanto reavivó la ilusión en un sector de la hinchada celeste.