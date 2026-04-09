Felipe Vizeu reveló que le pidió perdón a Autuori y este le dijo insólita frase: "Perdóname a mí..."

Felipe Vizeu habló de todo tras darle la victoria a Sporting Cristal sobre Cerro Porteño en el arranque de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026. El goleador brasileño, que no venía pasando por una buena temporada, apareció en el momento justo para convertir el tanto del triunfo y darle los primeros tres puntos al conjunto rimense en el torneo internacional.

Un día después del encuentro, Vizeu habló sobre sus sensaciones del encuentro, si es que tenía pensado salir de Sporting Cristal y hasta se dio un tiempo para referirse al exentrenador rimense, Paulo Autuori, quien lo llevó al cuadro cervecero la temporada pasada. El goleador fue muy sincero y confesó haberle pedido perdón al estratega, pero sorprendió más al revelar que él le pidió que lo disculpase.

¿Qué dijo Felipe Vizeu sobre Paulo Autuori?

En diálogo con ‘Fútbol como Cancha’, Felipe Vizeu: “Le pedí perdón a Autuori porque no estaban saliendo las cosas bien y no podía ayudar al equipo. Me respondió "perdóname a mí, perdóname por no haberte podido ayudar más". Es una persona espectacular, pero fue una decisión que él quería”.

Recordemos que el brasileño llegó a Sporting Cristal como solución en el ataque para el Clausura del 2025; sin embargo, no pudo retribuir la confianza y falló varias ocasiones de gol. La temporada pasada apenas anotó dos tantos y en este 2026 lleva tres convertidos, dos por el Torneo Apertura y una por la Copa Libertadores.

Con respecto a la especulación de su posible salida del cuadro rimense, Vizeu aseguró que nunca pensó en hacer esto: “Nunca pasó por mi mente salir de Sporting Cristal. Siempre estuve con el pensamiento de cambiar mi actitud y las cosas, nunca hablé con nadie para irme del equipo. Ahora estoy enfocado en hacer las cosas bien por el club”.

Finalmente, se refirió al nuevo estratega de Cristal y aseguró que es una persona con bastante experiencia: “Zé Ricardo es una persona muy buena y un entrenador con experiencia. Tiene poco tiempo, pero tiene mucha hambre de hacer las cosas bien. Llegar a un país nuevo y debutar con triunfo es algo positivo. La hinchada tendrá a un DT muy seguro”.