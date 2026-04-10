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Universitario sorprende al anunciar medidas legales tras insólita situación en Piura: “Acciones penales”

El asesor legal de Universitario anunció acciones legales por el uso indebido de su marca por parte de una academia en Piura.

Antonio Vidal
Universitario anunció medidas legales en Piura. Foto: composición Líbero/ Universitario/X
Universitario anunció medidas legales en Piura. Foto: composición Líbero/ Universitario/X
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¡Tomarán medidas legales! Mediante redes sociales, el asesor legal de Universitario de Deportes usó estas plataformas virtuales para anunciar acciones legales. ¿Qué pasó? De acuerdo con la información, hay una academia de fútbol ubicada en Piura que estaría usando ilegalmente la marca de la 'U' para ofrecer pruebas para el club.

En este contexto, Adrián Gilabert alertó sobre esta situación a los hinchas cremas, pues se estaría engañando con esta información. En ese sentido, los seguidores de la 'U' que viven en Piura se solidarizaron y contactaron al número que se ve en el afiche.

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Universitario sorprende al anunciar medidas legales tras insólita situación en Piura

“¡PIURA NO SE DEJE SORPRENDER! Esta NO es escuela OFICIAL de Universitario tampoco es parte de MenoresU. Anunciamos acciones PENALES por USO indebido de marca”, escribió el asesor legal de la 'U' mediante redes sociales, generando diversas reacciones entre los hinchas quienes se mostraron indignados por esta situación.

Asesor legal anuncia medidas legales

Asesor legal anuncia medidas legales

En el afiche se detalla el día y la hora del evento, además de un cobro de S/15 para participar en la convocatoria. Asimismo, se solicitan los datos de los jóvenes deportistas como requisito para inscribirse.

Afiche publicitario

Publicacidad con la que se anuncia la convocatoria

¿Qué se sabe de esta supuesta convocatoria de Universitario?

Gracias al aporte de un hincha, se puede observar que esta publicidad sería una estafa, pues cuando el hincha crema pidió información, simplemente le dijeron que por el momento no habrá, a pesar de usar indebidamente el logo de la institución.

Un hincha buscó información con respecto a la convocatoria. Foto: X

Un hincha buscó información con respecto a la convocatoria. Foto: X

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Antonio Vidal
AUTOR: Antonio Vidal

Redactor en Líbero para la sección deportes. Titulado de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Con experiencia en diversos temas deportivos.

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