Alex Valera deja firme mensaje sobre Javier Rabanal en Universitario: "Lo que quiere..."

Universitario arribó a la capital limeña luego de su empate ante Deportes Tolima por Copa Libertadores. Uno de los jugadores que se dio el tiempo de brindar declaraciones a la prensa fue Alex Valera, quien fue titular en el encuentro disputado en Ibagué y que no tuvo la fortuna de anotar para el gusto de sus seguidores.

Fuera de la paridad en los 90 minutos de juego, el atacante de 29 años se dio el tiempo de expresar su sentir al tener a Javier Rabanal al mando del equipo. Se sabe que es un técnico nuevo que poco a poco ha ido planteando su idea de juego en el plantel 'merengue'. Es por ello que afirma que se van acomodando al trabajo del entrenador en busca de conseguir buenos resultados.

Por otra parte, valoró el hecho de haber jugado un partido internacional tres días después del clásico. Se conoce que hay un desgaste físico a estas alturas de la temporada, por lo que es de aplaudir el rendimiento de sus compañeros para rescatar un punto fuera de casa en Copa Libertadores.

“Pudimos sacar un punto importante. Haber ido a jugar después de tres días se valora bastante y el equipo pudo responder. Nos vamos acomodando a lo que quiere el profe“, declaró Alex Valera en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez.

(VIDEO: Jax Latin Media)

Universitario de Deportes llegó con todo el plantel a la capital en busca de recuperarse de cara al siguiente duelo de Copa Libertadores ante Coquimbo Unido. Los cremas se medirán ante los chilenos en el Estadio Monumental de Ate con el afán de sumar sus primeros tres puntos en la fase de grupos.

Universitario vs Coquimbo Unido: día, hora y canal por Copa Libertadores 2026

El partido entre Universitario vs Coquimbo Unido por la fecha 2 de la Copa Libertadores 2026 se juega este martes 14 de abril a partir de las 21.00 hora peruana (23.00 horas de Chile) con la transmisión de ESPN y Disney Plus para toda Latinoamérica.