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Universitario hará importante anuncio en las próximas horas y sus hinchas se ilusionan: "Sale..."
Universitario lanzará muy pronto su tercera camiseta para la temporada 2026, la cual usará en la Liga 1 y quizá en Copa Libertadores.
Universitario de Deportes sorprendió a su hinchada con una sensacional noticia luego de haber empatado 0-0 con Deportes Tolima por la fecha 1 de la Copa Libertadores 2026. Los merengues revelarán su tercera equipación para la actual temporada, por lo que la emoción en su gente no se hizo esperar. Te contamos los detalles.
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Según informó el periodista Gustavo Peralta, la 'U' está a punto de lanzar a la venta su nueva indumentaria para usar en la Liga 1 y, quizá, también en la competición de clubes más importante de la Conmebol. Esta confesión alborotó a la afición que ya quiere saber cuál será el diseño de esta nueva entrega.
"Mañana sale la nueva camiseta de Universitario. Y ahí está el tema de saber si la usará en algún partido de la Liga 1 o Copa Libertadores, dudo que sea en Copa, por ahí quizá ante Deportivo Garcilaso", indicó el mencionado comunicador en diálogo con Hablemos de MAX, anunciando así está sensacional noticia para la hinchada.
Universitario viene de empatar en Colombia.
De esta forma, este jueves 9 de abril habrá tercera camiseta para Universitario de Deportes. Recordemos que la titular es la tradicional crema completa y la de visitante es una guinda oscura, que también es típica del cuadro que hoy es dirigido por Javier Rabanal. Pronto descubriremos cómo será esta flamante versión.
Próximo partido de Universitario
El próximo partido de Universitario será el siguiente martes 14 de abril a las 21.00 horas, ante Coquimbo Unido de Chile en el Estadio Monumental, por la fecha 2 de la Copa Libertadores. La transmisión de este emocionante compromiso será mediante la señal de ESPN y Disney Plus para todo Latinoamérica.
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