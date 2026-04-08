¿Soberbia? Figura de Tolima dejó picante comentario tras el partido ante la ‘U’: “Fuimos superiores”

En su debut en la Copa Libertadores, Universitario de Deportes logró un empate sin goles frente a Deportes Tolima en territorio colombiano, a pesar de que las ocasiones de gol fueron para ambos bandos. Tras el partido, el defensor venezolano Yordan Osorio habló con los medios y realizó comentarios contundentes sobre el conjunto dirigido por Javier Rabanal.

En el análisis del exdefensor del Oporto, pese a que el resultado fue igual para ambos, consideró que fueron superiores y que dominaron el desarrollo del juego. No obstante, reconoció que en la Copa Libertadores no existen rivales fáciles y que este compromiso fue un claro ejemplo de ello.

Figura de Tolima dejó picante comentario tras el partido ante la ‘U’

El jugador venezolano en un primer momento, lamentó la falta de efectividad de sus compañeros en el ataque con el que podrían haber conseguido el triunfo en este inicio de certamen.

"El equipo muy bien, creo que fuimos superiores a ellos. Lamentablemente, por ahí no conseguimos los goles que es lo que buscábamos", fueron las primeras declaraciones de Osorio.

Aunque Osorio reconoció que el actual tricampeón peruano presentó una gran resistencia en el campo. "El partido fue bastante difícil porque es un rival también difícil, en Libertadores no hay rival suave y este partido lo demostraron”.

Video: El VBar Caracol

¿Cuándo juega Universitario?

Después de este desafiante encuentro, el equipo 'crema' se prepara para inaugurar el Monumental en esta edición de la Copa Libertadores. El rival será Coquimbo Unido, y el partido está programado para el martes 14 de abril a las 9.00 p. m..