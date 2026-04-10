Rodrigo Ureña rompe su silencio y reveló el motivo de su salida de Universitario: "Nivel..."

Rodrigo Ureña no se olvida de Universitario de Deportes y salió a dar comentarios sobre el club crema tras perder 2-0 con FC Millonarios ante O’Higgins en la primera fecha de la Copa Sudamericana 2026. El volante chileno explicó su salida del equipo merengue y dio a conocer los verdaderos objetivos con su actual escuadra colombiana.

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Rodrigo Ureña dio rotundo comentario sobre Universitario tras perder con Millonarios en la Copa Sudamericana

Ureña consiguió una dura derrota con Millonarios ante O’Higgins en la primera jornada de la fase de grupos de la Sudamericana 2026 y tras salir por la zona mixta del Estadio Codelco El Teniente, Chile, fue entrevistado por periodistas chilenos y compatriotas.

El volante fue consultado de forma directa qué opinión le merece perder y qué objetivos tiene con su actual club. Rodrigo Ureña explicó que es un futbolista de retos y que tuvo la valentía de salir de una zona de confort en Perú, en donde consiguió tres títulos nacionales consecutivos con Universitario, para lograr la hazaña con FC Millonarios.

Asimismo, aseguró que el nivel que sostuvo en la liga peruana no se compara con la colombiana, por lo que espera alcanzar copas con el cuadro de los ‘Millos’ al final de temporada y, sobre todo, alcanzar victorias en la Copa Sudamericana 2026.

Rodrigo Ureña jugó en Universitario y salió campeón 3 veces consecutivos

“Vengo de un tricampeonato en tres años que estuve en Perú, en Universitario de Deportes, contento, pero también siempre fui un jugador que le gustan los retos y las cosas difíciles, entonces decidí que lo mejor para probarme yo físicamente, como estaba, en mi nivel y todo, quería y decidí volver al fútbol colombiano porque para mí es un nivel diferente”, afirmó.

“A nivel personal, porque lo había vivido ya mucho antes que había jugado, fui campeón también con América de Cali, y obviamente sabía que en mi carrera necesitaba retos, soy un jugador que nunca me quedé mucho tiempo en un equipo, nunca me gustó la comodidad, siempre me encantó salir de mi zona de confort, siempre fui así, y bueno, tratando también de llevar la bandera chilena lo más alto posible”, finalizó.

Rodrigo Ureña en Universitario

Rodrigo Ureña llegó a Universitario de Deportes en 2023 y desde su arribo consiguió el tricampeonato nacional en 2023, 2024 y 2025. Tras tres largas temporadas, decidió salir del club merengue a fines del 2025 y ahora juega en FC Millonarios de Colombia. Durante su etapa en el cuadro crema disputó 99 partidos, anotó dos goles y dio seis asistencias.