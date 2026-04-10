Ex Newell's se suma a entrenamientos de Universitario para conseguir la victoria ante Coquimbo Unido
Universitario cerca de incorporar a delantero con paso en Newell's de Argentina para el partido ante Coquimbo Unido por la Copa Libertadores 2026.
De cara al importante partido con Coquimbo Unido por la fecha 2 de la Copa Libertadores 2026, Universitario de Deportes recibió una enorme noticia debido a que podrá incorporar a un delantero sumamente habilidoso con pasado en Newell’s Old Boys de Argentina. Dependerá totalmente de Javier Rabanal si lo hace, y aquí te contamos todos los detalles al respecto.
Nos referimos a Lisandro Alzugaray, quien se ha ganado a la hinchada crema con su rendimiento en lo que va de la temporada y hace poco generó preocupación por su lesión, llegando a perderse el debut internacional ante Deportes Tolima en Colombia. Ahora, el argentino le dio una enorme noticia a todos los aficionados debido a que se encuentra preparando su anhelado regreso.
Según informó el periodista Gustavo Peralta, el delantero se encuentra recuperado y cuenta con grandes probabilidades de ser convocado por Javier Rabanal en Universitario de Deportes. Esto con miras al partido del próximo martes 14 de abril ante Coquimbo Unido por la Fase de Grupos de la Copa Libertadores 2026.
“Ayer me confirmaron que Andy Polo y Lisandro Alzugaray se van a recuperar y van estar ante Coquimbo Unido. Incluso me comentaban que en Colombia pudieron jugar, pero el comando técnico prefirió no arriesgarlos. Me parece correcto”, indicó el mencionado comunicador en el programa Linkeados en YouTube, dando la buena noticia para todos los hinchas del cuadro crema.
¿Cuándo juega Universitario vs. Coquimbo Unido?
Universitario de Deportes recibirá a Coquimbo Unido el próximo martes 14 de abril desde las 21.00 horas de Perú en el Estadio Monumental de Ate. La transmisión del partido será mediante la señal de ESPN para toda Latinoamérica, mientras que podrás verlo totalmente online vía Disney Plus si cuentas con una suscripción a la mencionada plataforma de streaming.
