Diego Rebagliati dio contundente pronóstico para el Universitario vs. Coquimbo: "La 'U' es muy..."

Universitario de Deportes se prepara para lo que será su partido por la Copa Libertadores frente a Coquimbo Unido en el estadio Monumental, este martes 14 de abril, donde se espera que el conjunto crema consiga sus primeros tres puntos. En ese sentido, el comentarista Diego Rebagliati analizó este encuentro, así como el grupo que le ha tocado a la ‘U’.

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Con la esperanza de que los equipos peruanos logren avanzar de ronda, el analista analizó el rendimiento de los integrantes del Grupo B. El exfutbolista destacó que lo mostrado por los conjuntos de Chile y Uruguay en la primera jornada no supone un gran peligro para los dirigidos por Javier Rabanal.

"En el grupo de la 'U', empataron Coquimbo Unido y Nacional. De lo que vimos, ninguno es para asustarse", empezó diciendo el exfutbolista en el programa 'Al Ángulo'.

Es en este sentido que el conductor se animó a dar su pronóstico para este compromiso por la Libertadores, donde consideró que el conjunto estudiantil obtendrá una victoria sin complicaciones. "Es más, creo que la 'U' es muy favorito el martes con Coquimbo", complementó.

¿Cuándo juega Universitario vs Coquimbo?

El partido correspondiente a la jornada 2 de la Copa Libertadores se disputará el martes 14 de abril, desde las 9.00 p. m., en el estadio Monumental de Ate.

¿En qué puesto se encuentra Universitario?

Universitario se encuentra último en la tabla de posiciones del Grupo B de la Copa Libertadores; sin embargo, cabe señalar que Coquimbo Unido, Nacional y Tolima están en la misma situación que el cuadro crema, ya que todo el grupo tiene un solo punto.