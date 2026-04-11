DT de Universitario tomó una severa decisión tras cuestionado rendimiento de Jesús Castillo

¡Atención! Jesús Castillo viene siendo señalado por su bajo desempeño con Universitario y ahora el DT Javier Rabanal tomó una severa medida con el jugador. ¿Qué pasó?

Angel Curo
Universitario de Deportes sigue enfocado en poder dar la hora en la Copa Libertadores luego de empate conseguido en la primera fecha. Los cremas se preparan para enfrentar a Coquimbo Unido en el Monumental y encaminar su clasificación. En medio de ello, se conoció que Javier Rabanal tomó una firme medida con Jesús Castillo, quien viene siendo señalado por su bajo rendimiento.

DT de Universitario y la decisión que tomó tras cuestionado rendimiento de Jesús Castillo

El volante nacional no la ha pasado nada bien en los últimos partidos y aunque tiene una gran calidad en los pases, su aporte defensivo no ha sido el esperado. Si bien es considerado como el titular indiscutible en la zona de pivote de Universitario, ha tenido un discreto rendimiento que ha llevado a los hinchas a extrañar a Rodrigo Ureña, quien dejó la valla alta en el puesto.

En ese sentido, Líbero pudo conocer, mediante su edición impresa, que el DT Javier Rabanal ha decidido gran un gran giro en la pelea por el puesto de pivote. La idea del comando técnico en los entrenamientos ha sido utilizar a Horacio Calcaterra en lugar de Castillo.

Esta medida responde a la necesidad que ha detectado el técnico español en la poca distribución que está teniendo la ‘U’ en el mediocampo, por lo que el buen pie de ‘Calca’ resulta crucial para darle mayor dinamismo al equipo y ser la conexión en la defensa y la zaga ofensiva.

Además, la idea responde también a la necesidad que tiene Universitario de sumar a un jugador como opción en ese puesto y darle competencia a Jesús Castillo. De hecho, hay posibilidades de que Calcaterra pueda jugar en esa posición en el próximo duelo ante Coquimbo Unido.

Números de Jesús Castillo con Universitario esta temporada

Jesús Castillo se ha quedado como el ‘5’ titular de Universitario para la Liga 1 y la Copa Libertadores. En los registros, el volante nacional ha logrado disputar 10 partidos con los cremas y no ha registrado ni goles ni asistencias.

Sin embargo, ha logrado ayudar al equipo a dejar su valla invicta en cuatro ocasiones. Pese a ello, las críticas por su baja distribución de juego no se han hecho esperar por parte de los hinchas.

AUTOR: Angel Curo

Redactor en Líbero para la sección deportes. Licenciado en Comunicación y Periodismo por la Universidad Privada del Norte. Con experiencia en reporterismo cubriendo partidos de la Liga 1 y Selección Peruana.

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Panini

PREVENTA: Álbum + paquetón Panini FIFA Mundial 2026 - DELIVERY GRATIS (Asegura tu pedido)

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 22.90
Comprar

