Canal colombiano se refirió a la 'U' con pronóstico para partido ante Coquimbo Unido: "Cremosos..."

Universitario de Deportes empató sin goles con Deportes Tolima en condición de visitante por la fecha 1 de la Fase de Grupos de la Copa Libertadores 2026. Tras el partido, desde Colombia un conocido canal de YouTube sorprendió dejando un contundente comentario sobre el rendimiento del cuadro dirigido por Javier Rabanal, e incluso se animó a dar un pronóstico sobre lo que será el enfrentamiento ante Coquimbo Unido por la segunda jornada.

Como sabemos, tras haber igualado en su debut, ahora los merengues recibirán al campeón de Chile en el Estadio Monumental por la prestigiosa competición de la Conmebol. Ante ello, el portal Palabra de Gol publicó un video en el que se refirió a la ‘U’ y cómo lo vio en su estreno copero. Además, le dio un particular apodo al actual tricampeón de la Liga 1.

“Los cremosos vinieron a empatar y lo lograron. Aunque si hubieran querido ganar, tranquilamente lo hubieses logrado. Incluso Concha mostró el camino con dos disparos peligrosos y parecía que de pronto lo ganaba. En el segundo tiempo el cuadro peruano se dedicó a resistir a un equipo que no le hacía nada. ¿Pronóstico ‘U ‘vs. Coquimbo? El pueblo cremoso está motivadísimo y aunque Rabanal no convence, por más que se equivoque, todos sabemos que sería un total descaro si este partido no lo gana Universitario”, precisó.

De esta forma, en Colombia aseguran que Universitario de Deportes tuvo siempre en mente el objetivo de conseguir el empate ante Deportes Tolima y también creen que los cremas no deberían tener problemas para derrotar a Coquimbo Unido en el Estadio Monumental. Recordemos que los chilenos vienen de igualar 1-1 con Nacional de Uruguay en condición de local por la primera fecha de la Copa Libertadores 2026.

¿Cuándo juega Universitario vs. Coquimbo Unido?

La ‘U’ recibirá a Coquimbo Unido el próximo martes 14 de abril desde las 21.00 horas de Perú por la segunda jornada del torneo Conmebol. La transmisión del partido será mediante la señal de ESPN para toda Latinoamérica, mientras que podrás verlo totalmente online vía Disney Plus si cuentas con una suscripción a la mencionada plataforma de streaming.