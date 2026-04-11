Mr Peet dio firme opinión sobre las posibilidades de Universitario en Libertadores: "No es..."

Universitario de Deportes está enfocado en obtener triunfos en la Copa Libertadores y dar un gran paso en su objetivo de poder llegar a los octavos de final. Su siguiente rival será Coquimbo Unido por la fecha 2 en el Estadio Monumental. En medio de ello, Mr Peet sorprendió al analizar el grupo de los cremas y opinar sobre sus chances en el torneo.

Mr Peet dio firme opinión sobre las posibilidades de Universitario en Libertadores

En su programa ‘Madrugol’, el periodista Peter Arévalo, más conocido como Mr. Peet, analizó el desempeño de los equipos peruanos en la primera jornada de la Copa Libertadores. En ese contexto, sorprendió al opinar sobre las posibilidades que tiene Universitario en el certamen.

Según señaló, el conjunto crema integra uno de los grupos más accesibles, lo que le permitiría aspirar a la clasificación a los octavos de final. En esa línea, remarcó que Deportes Tolima y Nacional no son superiores a la ‘U’, y que además tienen los cremas tienen la obligación de imponerse ante Coquimbo Unido en condición de local.

Video: Madrugol

"Sigo pensando como cuándo se hizo el sorteo: A la 'U' le tocó un grupo que lo puede pelear. Te pueden ganar sí, pero en la realidad Tolima no es más equipo que la 'U'. Hoy los equipos colombianos no son los de antaño. ¿Están a un nivel superior al nuestro? Sí. Pero yo creo que la 'U' le puede pelear a Tolima, como Cristal a Junior. Después creo que la 'U' acá en Lima le puede ganar a Coquimbo. No es una exageración ¿Es muy superior Nacional a la U? No. ¿Tiene más historia? Sí”, indicó el comunicador.

Próximo rival de Universitario en Copa Libertadores

El siguiente rival de los cremas en la Copa Libertadores será Coquimbo Unido por la fecha 2 del Grupo B. Este duelo se jugará en el Estadio Monumental de Ate este martes 14 de abril desde las 9:00 p.m. (hora peruana). Este partido será vital para Universitario en su aspiración de alcanzar los octavos de final.