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Jean Ferrari reveló si la selección peruana puede jugar Eliminatorias 2030 en Cusco: "Es un..."

Jean Ferrari dio a conocer si la selección peruana masculina jugará en Cusco las Eliminatorias Conmebol, al igual que lo viene haciendo su contraparte femenina.

Francisco Esteves
Jean Ferrari reveló si la selección peruana jugará en Cusco.
Jean Ferrari reveló si la selección peruana jugará en Cusco. | Foto: AFP.
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Recientemente la selección peruana femenina confirmó que disputará sus próximos partidos de local en Cusco, esto por la Liga de Naciones 2026. Por ello, ahora muchos hinchas se preguntan si el elenco masculino comandado por Mano Menezes hará lo mismo de cara a las siguientes Eliminatorias Conmebol y Jean Ferrari, director general de la FPF, sorprendió al revelar si esta posibilidad es real o no.

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Como sabemos, en Sudamérica hay solo dos naciones que usan la altura como su localía en partidos oficiales: Bolivia y Ecuador. Mientras la Verde juega en La Paz, la Tricolor lo hace en Quito y esto evidentemente les genera una enorme ventaja sobre sus rivales, llegando a conseguir de esta forma la mayoría de puntos en casa. Bajo esa premisa, teniendo en cuenta que en el Perú hay ciudades a elevados metros sobre el nivel del mar, la Federación Peruana de Fútbol quiere que la Blanquirroja empiece a jugar en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega.

Esto significaría un cambio histórico, ya que toda la vida la selección peruana ha disputado sus partidos de Eliminatorias Conmebol en Lima, sobre todo en el Estadio Nacional del Perú. Por tal motivo, Jean Ferrari, director general de la FPF, dio su contundente opinión al respecto y dejó abierta la posibilidad de que el combinado patrio termine jugando en Cusco rumbo al Mundial de la FIFA del 2030.

Es un proceso que se está dando de manera bien planificada. Traer a las chicas a la altura de Cusco no fue una decisión sencilla, pero los resultados mandan. Es un laboratorio para lo que podría pasar con la selección mayor”, indicó el ex Universitario de Deportes en diálogo con la prensa local. De esta forma, es totalmente probable que la Bicolor reciba a sus rivales en la ciudad imperial y ya no en el ‘Coloso’ José Díaz.

¿Le favorecerá a Perú jugar en Cusco?

A diferencia de las selecciones de Bolivia y Ecuador, los jugadores peruanos no están aclimatados para jugar en la altura porque la gran mayoría son nacidos en el llano. La decisión de terminar mudándose a Cusco podría terminar incluso perjudicando al combinado nacional porque muchos no estarán aclimatados hasta que lleguen a acostumbrarse.

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Francisco Esteves
AUTOR: Francisco Esteves

Bachiller en Comunicaciones con mención en Periodismo en la USIL. Redactor web con cuatro años de experiencia en la sección Deportes del Diario Líbero. Experiencia en locución y periodismo digital.

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