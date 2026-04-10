Fossati dio rotundo comentario sobre Valera tras ser criticado por su nivel en Perú: "Yo no..."

La selección peruana dirigida por Mano Menezes tiene en Álex Valera a su delantero principal para alcanzar la clasificación a la próxima Copa del Mundo en 2030. Sin embargo, tras su rendimiento y poca eficacia de gol, los hinchas peruanos comenzaron a criticarlo. Tras ello, Jorge Fossati salió al frente para dar un rotundo comentario.

Jorge Fossati dio rotundo comentario sobre Álex Valera tras ser criticado por su nivel en la selección peruana

Álex Valera registra cinco goles en la presente temporada de la Liga 1 con Universitario; sin embargo, en la selección peruana ha dejado mucho que desear para los hinchas peruanos debido a su poca eficacia de gol.

Tras no marcarle goles a Senegal y Honduras, las críticas en contra del delantero no dudaron en llegar y por eso Jorge Fossati fue consultado sobre esa situación.

Para el técnico uruguayo, los goleadores como Valera deben ser asistidos o que el planteamiento de la selección peruana debe estar alineado a que el sistema le proporcione posibilidades de gol.

“Para un centrodelantero es esencial el juego que arme el equipo para que vos, en definitiva, puedas cumplir con lo más importante de tu trabajo: hacer goles. Evidentemente, el gol es lo que él más tiene que aportar ahora, pero hay que fijarse si el equipo le está dando las condiciones como para lograrlo”, comenzó diciendo.

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“Algunos dicen: 'bueno, está en una mala fase, erró tres situaciones clarísimas', no es lo que yo veo. Tiene el arco cerrado, como le pasa a los mejores del mundo. Yo no veo que Alex erre dos o tres situaciones de gol por partido. No le está dando el equipo el juego que le permita tener mínimo dos o tres situaciones claras por encuentro", continuó.

Asimismo, Jorge Fossati afirmó que cree firmemente en que Valera está haciendo un gran trabajo por su entrega en cada partido de la selección peruana. Sin embargo, piensa que algo está saliendo mal para que solo un jugador pueda arreglar un encuentro.

“Yo no veo que Alex haya cambiado en su forma de ser ni en su entrega. No hay que esperar que tu delantero te arregle todo el andamiaje ofensivo del equipo. Si esto pasa, es porque algo está fallando”, concluyó.

Álex Valera en la selección peruana

Álex Valera ha disputado 25 partidos oficiales con la selección peruana y desde entonces ha marcado cinco goles en solo partidos amistosos.