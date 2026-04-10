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Perú quedó fuera del Mundial Sub 17 y dejó lamentables números en el Sudamericano

La selección peruana cerró su participación en el grupo B del Sudamericano Sub 17 perdiendo 1-0 ante Venezuela en tierras paraguayas.

Jostein Canales
La selección peruana no hizo ningún punto en el Sudamericano Sub 17 que se realiza en Paraguay.
La selección peruana no hizo ningún punto en el Sudamericano Sub 17 que se realiza en Paraguay. | Foto: Conmebol
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En un Mundial Sub 17 donde la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) tiene establecido llevar a siete de sus diez representantes, la selección peruana no fue capaz de competir y cerró su participación en el grupo B perdiendo 1-0 con su similar de Venezuela en el Estadio Ameliano de Villeta, Paraguay.

Perú ganó a Uruguay por la Liga de Naciones Femenina Conmebol.

PUEDES VER: Perú ganó 2-1 a Uruguay en Cusco y se mete en la pelea por clasificar al Mundial

A diferencia de los demás equipos, Perú no tuvo descanso y afrontó las cuatro fechas de manera consecutiva, lo cual perjudicó a los dirigidos por Renzo Revoredo. Sin embargo, el nivel mostrado de la 'Bicolor' fue decepcionante y la frustración se notó en su partido, donde tuvo tres jugadores expulsados ante la 'Vinotinto'.

¿Cómo le fue a Perú en el Sudamericano Sub 17?

La selección peruana sub 17 quedó ubicada en el grupo B con Brasil, Argentina, Bolivia y Venezuela. En el primer encuentro fue goleado por 4-1 ante los argentinos, mismo resultado que obtuvo en el siguiente compromiso contra los brasileños.

Luego, cuando se pensaba que el conjunto incaico podía obtener puntos las venideras fechas, perdió 2-0 con los bolivianos y finalmente cayó 1-0 con los venezolanos.

Con estos resultados, la 'Blanquirroja' no podrá disputar el hexagonal final del Sudamericano Sub 17 al igual que Paraguay, selección que por el momento está última en el grupo A, pero todavía le falta afrontar un partido en el que deberá golear por tener una mala diferencia de goles.

Los lamentables números de Perú en el Sudamericano Sub 17

La selección peruana sub 17 de Renzo Revoredo terminó el Campeonato Sudamericano con 0 puntos al no ganar ningún partido. Asimismo, solo pudo realizar dos anotaciones y recibió 11, dejando una diferencia de goles de -9, la peor del mencionado torneo de Conmebol.

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Jostein Canales
AUTOR: Jostein Canales

Analista SEO y redactor de la sección fútbol y deportes del Diario Libero. Más de 10 años de experiencia en el periodismo deportivo y social media.

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