DT de Uruguay arremete contra la selección peruana en conferencia: "Nos dejó afuera del Mundial"

¡Sorpresa! El director técnico de Uruguay, Ariel Longo, impactó a los hinchas de la selección peruana tras dar un contundente comentario contra el combinado nacional. Esto debido a que la Blanquirroja ha cambiado su localía para el proceso clasificatorio rumbo a la próxima Copa del Mundo de la FIFA. Ahora, el elenco incaico se ha desplazado al Estadio Inca Garcilaso de la Vega, ubicado en el Cusco.

Resulta que el ‘equipo de todos’ ya no juega en el Estadio Nacional de Lima, lo que ha causado mucha intriga en los aficionados debido a que no saben si esta decisión fue realmente acertada. Lo cierto es que, en medio de toda esta duda, la escuadra femenina absoluta debutó en su ‘nuevo hogar’ y lo hizo con una victoria 2-1 sobre la Celeste en la Liga de Naciones Femenina 2026, las cuales son las Eliminatorias Conmebol de la categoría.

Por ello, tras haber caído ante la selección peruana en el Cusco, el entrenador de Uruguay brindó declaraciones en conferencia de prensa y sorprendió al público. “Es un tema sanitario para sacar ventaja. Perú nos dejó afuera del Mundial 82 en Montevideo en el Estadio Centenario”, indicó Ariel Longo, indicando que la Blanquirroja cambió de localía únicamente para perjudicar al rival.

Recordemos que con esta victoria el combinado incaico suma un total de 6 unidades en la tabla de posiciones y está a solo 1 punto del repechaje continental, por lo que es primordial que sume en la siguiente fecha ante Paraguay en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega. El partido será el 14 de abril y luego el 18, del mismo mes, deberá visitar a Ecuador en la ciudad de Quito. Si consigue los dos triunfos, prácticamente habrá asegurado la repesca.

¿Selección peruana masculina jugará en Cusco?

A raíz de lo que viene haciendo su contraparte femenina, muchos hinchas quieren saber si la selección peruana de Mano Menezes planea jugar en Cusco las Eliminatorias al Mundial 2030. “Estamos en un proceso todavía de evaluación, pero hasta la fecha no hay nada definido. (...) Ya dará una conferencia el 'profe', seguro que ahí vamos a conocer con mayor detalle. Simplemente hay que esperar”, indicó Agustín Lozano en respuesta a esta interrogante.