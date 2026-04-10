¡Atención! Italia y su último recurso para poder clasificar nuevamente a una Copa del Mundo

La selección de Italia perdió el repechaje contra Bosnia Herzegovina y quedó eliminada del Mundial 2026, por lo que enlaza de esta forma 12 años sin obtener la clasificación al certamen internacional más importante de la FIFA. Ante tal noticia, inaceptable para una tetracampeona del mundo, la ‘Azzurri’ sorprendió tomando una decisión con el objetivo de regresar a una Copa del Mundo.

Diversos medios europeos han asegurado que la Federación Italiana de Fútbol tiene en mente volver a la cima del deporte y hacer un cambio radical en su balompié. Para ello, buscarán presentar su candidatura para ser la sede del Mundial 2038, es decir todavía en más de una década. Como sabemos, los anfitriones siempre participan de esta cita intercontinental por reglamento.

Sin embargo, esto todavía no es oficial debido a que la FIFA no ha abierto el proceso para elegir el lugar donde se realizará la Copa del Mundo dentro de 12 años. Eso sí, es importante recordar que Italia sabe muy bien lo que es organizar este tipo de eventos debido a que ya lo hizo en dos ocasiones: 1934 y 1990.

Bosnia eliminó a Italia.

¿Hace cuánto Italia no va a un Mundial?

Tras haber salido campeona del Mundial 2006 en la recordada final ante Francia de Zinedine Zidane, Italia ha cosechado únicamente fracasos en el torneo internacional. En 2010 y 2014 quedó fuera en la Fase de Grupos, ocasionando el profundo dolor de su hinchada. No obstante, lo más duro estaba por llegar debido a que no pensaron que ni siquiera clasificarían a las siguientes ediciones.

Y es que para la Copa del Mundo 2018 quedó fuera en las Eliminatorias UEFA, para 2022 también pero en el repechaje ante un modesto Macedonia del Norte. Finalmente, en la reciente edición de la competición, fue eliminada por Bosnia Herzegovina y son 12 los años que Italia no accede a la cita intercontinental.