0

¡Atención! Italia y su último recurso para poder clasificar nuevamente a una Copa del Mundo

La selección de Italia buscará regresar a un Mundial de la FIFA a toda costa, y se acaba de revelar cuál ha sido su última decisión.

Francisco Esteves
Italia y su último recurso para volver a una Copa del Mundo.
Italia y su último recurso para volver a una Copa del Mundo. | Foto: Selección Italiana - X.
COMPARTIR

La selección de Italia perdió el repechaje contra Bosnia Herzegovina y quedó eliminada del Mundial 2026, por lo que enlaza de esta forma 12 años sin obtener la clasificación al certamen internacional más importante de la FIFA. Ante tal noticia, inaceptable para una tetracampeona del mundo, la ‘Azzurri’ sorprendió tomando una decisión con el objetivo de regresar a una Copa del Mundo.

Sporting Cristal vs. Palmeiras por la Copa Libertadores.

PUEDES VER: Sporting Cristal vs. Palmeiras por la Copa Libertadores: fecha, hora y dónde ver partido

Diversos medios europeos han asegurado que la Federación Italiana de Fútbol tiene en mente volver a la cima del deporte y hacer un cambio radical en su balompié. Para ello, buscarán presentar su candidatura para ser la sede del Mundial 2038, es decir todavía en más de una década. Como sabemos, los anfitriones siempre participan de esta cita intercontinental por reglamento.

Sin embargo, esto todavía no es oficial debido a que la FIFA no ha abierto el proceso para elegir el lugar donde se realizará la Copa del Mundo dentro de 12 años. Eso sí, es importante recordar que Italia sabe muy bien lo que es organizar este tipo de eventos debido a que ya lo hizo en dos ocasiones: 1934 y 1990.

Italia, Mundial

Bosnia eliminó a Italia.

¿Hace cuánto Italia no va a un Mundial?

Tras haber salido campeona del Mundial 2006 en la recordada final ante Francia de Zinedine Zidane, Italia ha cosechado únicamente fracasos en el torneo internacional. En 2010 y 2014 quedó fuera en la Fase de Grupos, ocasionando el profundo dolor de su hinchada. No obstante, lo más duro estaba por llegar debido a que no pensaron que ni siquiera clasificarían a las siguientes ediciones.

Y es que para la Copa del Mundo 2018 quedó fuera en las Eliminatorias UEFA, para 2022 también pero en el repechaje ante un modesto Macedonia del Norte. Finalmente, en la reciente edición de la competición, fue eliminada por Bosnia Herzegovina y son 12 los años que Italia no accede a la cita intercontinental.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Francisco Esteves
AUTOR: Francisco Esteves

Bachiller en Comunicaciones con mención en Periodismo en la USIL. Redactor web con cuatro años de experiencia en la sección Deportes del Diario Líbero. Experiencia en locución y periodismo digital.

Lo más visto

  1. Real Madrid igualó 1-1 ante Girona y comienza a decirle adiós a LaLiga

  2. Sporting Cristal vs. Palmeiras por la Copa Libertadores: fecha, hora y dónde ver partido

  3. Partidos de hoy EN VIVO, viernes 10 de abril: programación, resultados, horarios y dónde ver

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Panini

PREVENTA: Álbum + paquetón Panini FIFA Mundial 2026 - DELIVERY GRATIS (Asegura tu pedido)

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 22.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Fútbol Internacional

Estados Unidos

Fútbol Peruano