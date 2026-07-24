Alianza Lima oficializó la salida de figura extranjera de cara al Clausura 2026: "Gracias"

Alianza Lima Femenino cuenta con diversas figuras dentro de su plantel, sin embargo, no logró salir campeón del Torneo Apertura de la Liga Femenina 2026. Es por eso que en medio de ello tomó la decisión de anunciar la salida de una jugadora extranjera: estamos hablando de Manisha Kalyan.

Alianza Lima hizo oficial la salida de figura extranjera para el Torneo Clausura 2026

A través de sus redes sociales, Alianza Femenino comunicó oficialmente la despedida definitiva de Manisha, la futbolista de la selección de India que llegó al equipo de La Victoria a comienzos de la temporada 2026.

“¡Gracias por vestir nuestros colores, Manisha! Agradecemos tu compromiso durante esta etapa y te deseamos el mayor de los éxitos en tus próximos retos profesionales”, escribió el equipo íntimo femenino.

Alianza Lima Femenino anunció la salida de Manisha Kalyan

Cabe mencionar que, a pesar de haber disputado encuentros con Alianza Lima Femenino por el Torneo Clausura de la Liga Femenina 2026, Manisha Kalyan no logró destacar entre las otras delanteras, por lo que su salida se dio de forma rápida, pero no inesperada.

Asimismo, aunque obtuvo un título nacional con el conjunto blanquiazul durante los 6 meses que permaneció en el plantel, la futbolista india de 24 años logró un logro relevante en el campeonato femenino peruano al convertirse en la primera jugadora asiática en Alianza y también en anotar.

Alianza Lima desea salir campeón de la Liga Femenina 2026

Alianza Lima tiene la posibilidad de convertirse en tricampeonas del fútbol femenino por lo que desde la dirigencia íntima buscan ser campeonas de la Liga Femenina 2026. Anteriormente consiguió los títulos del 2024 y 2025 en donde venció a su clásico rival, Universitario de Deportes.