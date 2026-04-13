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¿A qué hora juega Universitario vs Coquimbo Unido y dónde ver partido por Copa Libertadores?
Conoce aquí a qué hora y dónde ver el partido entre Universitario de Deportes vs. Coquimbo Unido por la fecha 2 de la Copa Libertadores.
Universitario de Deportes se enfrentará a Coquimbo Unido por la fecha 2 de la Copa Libertadores 2026 desde el Estadio Monumental de Ate, Lima, Perú. Por ello, te contamos el horario y canal de transmisión del importante partido por el torneo Conmebol.
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¿Cuándo juega Universitario vs Coquimbo Unido?
El partido entre Universitario contra Coquimbo Unido por la Copa Libertadores 2026 está programado para jugarse el martes 14 de abril de 2026 desde el Estadio Monumental.
¿A qué hora juega Universitario vs Coquimbo Unido?
Universitario de Deportes vs Coquimbo Unido por la segunda jornada de la Copa Libertadores se jugará a las 9.00 p. m. (hora Perú) y a las 10.00 p. m. (hora Chile). Te brindamos el horario en los demás países:
- México y Costa Rica: 8.00 p. m.
- Perú, Ecuador y Colombia: 9.00 p. m.
- Chile, Bolivia y Venezuela: 10.00 p. m.
- Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil: 11.00 p. m.
¿Dónde ver EN VIVO Universitario vs Coquimbo Unido?
La transmisión del partido entre Universitario de Deportes vs Coquimbo Unido será mediante la señal de ESPN para todo Latinoamérica. Asimismo, se podrá ver el encuentro de forma online vía Disney Plus. Te brindamos los canales de los demás países:
- Perú: ESPN y Disney Plus
- Ecuador: ESPN y Disney Plus
- Colombia: ESPN y Disney Plus
- Bolivia: ESPN y Disney Plus
- Venezuela: ESPN y Disney Plus
- Argentina: ESPN y Disney Plus
- Uruguay: ESPN y Disney Plus
- Paraguay: ESPN y Disney Plus
- Chile: ESPN y Disney Plus
- Brasil: ESPN, Zapping, Claro TV, Sky y Vivo Play
- España: LaLiga
- México: Disney Plus
- Estados Unidos: Fanatiz, Bein Sports y FuboTV
Universitario vs Coquimbo Unido: posibles alineaciones
- Universitario: Miguel Vargas; Caín Fara, Williams Riveros, Matías Di Benedetto; Andy Polo, Martín Pérez Guedes, Jesús Castillo, Jairo Concha, José Carabali; Lisandro Alzugaray y Alex Valera.
- Coquimbo Unido: Diego Sánchez; Bejamín Gazzolo, Manuel Fernández, Francisco Salinas, Juan Cornejo; Sebastián Galani, Alejandro Camargo, Benjamín Chandía; Cristian Zavala, Alejandro Azocar y Nicolas Johanse.
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