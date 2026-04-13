¿A qué hora juega Universitario vs Coquimbo Unido y dónde ver partido por Copa Libertadores?

Universitario de Deportes se enfrentará a Coquimbo Unido por la fecha 2 de la Copa Libertadores 2026 desde el Estadio Monumental de Ate, Lima, Perú. Por ello, te contamos el horario y canal de transmisión del importante partido por el torneo Conmebol.

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¿Cuándo juega Universitario vs Coquimbo Unido?

El partido entre Universitario contra Coquimbo Unido por la Copa Libertadores 2026 está programado para jugarse el martes 14 de abril de 2026 desde el Estadio Monumental.

¿A qué hora juega Universitario vs Coquimbo Unido?

Universitario de Deportes vs Coquimbo Unido por la segunda jornada de la Copa Libertadores se jugará a las 9.00 p. m. (hora Perú) y a las 10.00 p. m. (hora Chile). Te brindamos el horario en los demás países:

México y Costa Rica: 8.00 p. m.

Perú, Ecuador y Colombia: 9.00 p. m.

Chile, Bolivia y Venezuela: 10.00 p. m.

Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil: 11.00 p. m.

¿Dónde ver EN VIVO Universitario vs Coquimbo Unido?

La transmisión del partido entre Universitario de Deportes vs Coquimbo Unido será mediante la señal de ESPN para todo Latinoamérica. Asimismo, se podrá ver el encuentro de forma online vía Disney Plus. Te brindamos los canales de los demás países:

Perú: ESPN y Disney Plus

Ecuador: ESPN y Disney Plus

Colombia: ESPN y Disney Plus

Bolivia: ESPN y Disney Plus

Venezuela: ESPN y Disney Plus

Argentina: ESPN y Disney Plus

Uruguay: ESPN y Disney Plus

Paraguay: ESPN y Disney Plus

Chile: ESPN y Disney Plus

Brasil: ESPN, Zapping, Claro TV, Sky y Vivo Play

España: LaLiga

México: Disney Plus

Estados Unidos: Fanatiz, Bein Sports y FuboTV

Universitario vs Coquimbo Unido: posibles alineaciones