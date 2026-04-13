Universitario toma decisión clave sobre Sekou Gassama y fija fecha para definir su futuro

Universitario de Deportes no quiere escatimar esfuerzos para lograr el título de la Liga 1 y con ello el tetracampeonato nacional. Sin embargo, desde la hinchada crema, los fanáticos vienen reclamando sobre el rendimiento de Sekou Gassama y desde la directiva del club merengue ya tomaron una decisión y fijaron una fecha para definir el futuro del futbolista africano.

Universitario toma fuerte decisión sobre Sekou Gassama y fija fecha para su continuidad

Gustavo Peralta informó que Universitario ya tiene un plan definido para resolver la continuidad de Sekou Gassama en el club cuando termine el Torneo Apertura de la Liga 1.

Asimismo, la escuadra merengue analizará las estadísticas que pueda presentar el futbolista africano durante estos meses que restan del primer campeonato peruano y luego decidirá si se queda o se va del equipo.

"Se va a hacer un análisis al final del Apertura para Gassama. Si le va mal al delantero africano, la U ya tienen un plan", afirmó el comunicador en su programa en L1MAX.

Video: L1MAX

Gustavo Peralta también mencionó que si desde la directiva de Universitario de Deportes ven que a Sekou Gassama le va mal, comenzarán a buscar el próximo delantero del equipo liderado por Javier Rabanal.

¿Cómo le va a Sekou Gassama en Universitario?

Gassama fue incorporado a Universitario como el nuevo delantero estrella, destinado a ser el sustituto perfecto de Álex Valera en los encuentros de la Liga 1 y la Copa Libertadores 2026. No obstante, desde su incorporación, no ha conseguido demostrar efectividad en el gol ni en su desempeño general. En el torneo nacional, solo ha participado en dos encuentros, lo que ha generado críticas respecto a su estado físico.