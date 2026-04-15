Mr. Peet reveló el presunto futuro de Rabanal en la 'U' tras derrota ante Coquimbo: "Fracaso"

Universitario de Deportes cayó 2-0 ante Coquimbo Unido por la Copa Libertadores 2026 frente a su gente en el Estadio Monumental de Ate. Esta derrota fue un golpe anímico para los hinchas del club, quienes, tras haber ganado el clásico peruano frente a Alianza Lima, esperaban un triunfo. En ese sentido, en una reciente edición de Madrugol se analizó el partido.

Mr. Peet reveló el presunto futuro de Rabanal en la 'U' tras derrota ante Coquimbo

Para Mr. Peet el planteamiento de Javier Rabanal fue el equivocado, pues señaló que no debió colocar a Sekou Gassama, que ha sido uno de los más criticados por la hinchada crema. Además, dio a conocer desde su perspectiva que su continuidad en el cargo depende del resultado que saque ante Melgar, en Arequipa.

“Se equivocó absolutamente Rabanal. Rabanal, mire cómo cambió el tema, ¿no? Rabanal después de ganar el clásico y después de empatar en Ibagué por copa, Rabanal estaba en la gloria. Hoy la presencia de Rabanal depende de un hilo de Arequipa. Depende de un hilo la continuidad de Rabanal. Porque si la U no pasa a octavo de final en Copa Libertador va a ser un fracaso. Fracaso”.

“Tolima no es equipo copero. Coquimbo no es equipo copero y la U tenía todo listo para meterse a octavos de final con lo que esto desde lo económico amerita. Entonces, no me vengan a decir ahora que no que no éramos favoritos ante Coquimbo. Claro que eran favoritos. Por supuesto que eran favoritos. Que no lo hayan no lo hayan afrontado como tenía que haberlo afrontado, por supuesto”.

En otro momento, el comunicador señaló que el entrenador español se equivocó al colocar a Gassama porque lo movió a Alex Valera del esquema. “¿Por qué se equivoca Rabanal? Porque lo saca del área Valera, viejo. Valera es el nueve de la U”, finalizó Mr. Peet.

¿Cuándo juega Universitario?

Universitario se tendrá que enfrentar a Melgar este domingo 19 de abril, encuentro por la fecha 11 del Torneo Apertura de la Liga 1.