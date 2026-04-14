0
EN DIRECTO
Estudiantes vs Cusco por la Copa Libertadores
PREVIA
Universitario vs Coquimbo Unido por Copa Libertadores

Alianza Lima - Cusco FC por la Liga 1: fecha, hora y canal para ver partido clave por Apertura

Revisa la fecha, hora y dónde ver el partido entre Alianza Lima vs Cusco FC por el Torneo Apertura de la Liga 1 2026, en el Estadio Alejandro Villanueva.

Francisco Esteves
Alianza Lima - Cusco FC por la Liga 1.
Alianza Lima - Cusco FC por la Liga 1. | Foto: Composición Líbero.
COMPARTIR

Tras haber derrotado a ADT en Tarma por la fecha 10 del Torneo Apertura 2026, ahora Alianza Lima recibirá a Cusco FC en un emocionante partido que está obligado a ganar para seguir en lo más alto de la Liga 1. A continuación te contamos la fecha, hora y canal de transmisión del enfrentamiento de fútbol peruano.

¿Cuándo juega Alianza Lima vs. Cusco FC?

Alianza Lima enfrentará a Cusco FC el próximo sábado 18 de abril en el Estadio Alejandro Villanueva, ubicado en el barrio de Matute, en el distrito limeño de La Victoria. Este duelo será clave para el futuro de los íntimos.

Alianza Lima vs. Cusco FC: horarios del partido

Te brindamos el horario dependiendo tu país de residencia:

  • México y Costa Rica: 19.00 horas
  • Perú, Ecuador y Colombia: 20.00 horas
  • Bolivia y Venezuela: 21.00 horas
  • Argentina, Chile, Uruguay, Brasil y Paraguay: 22.00 horas

¿Dónde ver EN VIVO Alianza Lima vs. Cusco FC?

La transmisión del partido entre Alianza Lima vs. Cusco FC por la Liga 1 2026 será mediante la señal de L1 MAX vía Movistar TV y DirecTV para todo el territorio nacional. Asimismo, podrás ver el encuentro totalmente online en Movistar Play y DGO si cuentas con una suscripción a dichas plataformas. Por último, en el diario Líbero te brindaremos el minuto a minuto con todas las incidencias al instante.

¿Cómo llega Alianza Lima?

Como se mencionó al inicio, Alianza Lima acaba de derrotar 1-0 a ADT en condición de visitante gracias a un gol de Eryc Castillo. Los blanquiazules se metieron de nuevo en la cima, a falta del duelo de Los Chankas que debía jugar con Cienciano, pero su duelo fue postergado porque los imperiales se encuentran disputando la Copa Sudamericana esta semana.

No olvides revisar tu agenda deportiva

AUTOR: Francisco Esteves

Bachiller en Comunicaciones con mención en Periodismo en la USIL. Redactor web con cuatro años de experiencia en la sección Deportes del Diario Líbero. Experiencia en locución y periodismo digital.

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano