Dejó Alianza Lima y ahora es figura en reconocido club europeo que es líder en su competición

Vive un gran presente en Portugal. La exjoya de Alianza Lima, Bassco Soyer, la viene rompiendo con el Gil Vicente. El volante de 19 años sigue consolidándose con la Sub 23 del equipo portugués y anota importantes goles que le dan la victoria a su equipo.

En un reciente encuentro entre Gil Vicente y Estrela, Soyer tuvo una ocasión de gol que no desaprovechó para darle la victoria al conjunto ‘Gallo’, por la Liga Revelação (Liga Revelación) Sub 23.

Así fue el gol de Bassco Soyer

Se jugaba el minuto 45 cuando el Gil Vicente salió a presionar al equipo rival, forzando el error, el cual aprovecharon rápidamente para armar la jugada, que terminó en los pies del peruano, quien quedó mano a mano con el portero y no dudó en sacar un fuerte disparo para vencer al guardameta.

Video: Gerson Cuba

¿Cómo le va a Bassco Soyer en el Gil Vicente?

En la Liga Revelação, Bassco Soyer ha logrado disputar 11 partidos oficiales con la sub 23, donde ha podido marcar 11 goles en esta competición. Con su gran rendimiento se espera que el peruano pueda en algún momento subir al primer equipo y lograr desarrollar una buena carrera.

Gil Vicente clasificó a importante torneo portugués

Actualmente, Gil Vicente lidera la Liga Revelação, lo que le permitió asegurar su clasificación a la Taça Revelação (Copa Revelación), un torneo organizado por la Federación Portuguesa de Fútbol (FPF) para equipos Sub-23. Esta competencia, de eliminación directa, se disputa al finalizar la liga regular y complementa el Campeonato Nacional Sub-23, con el objetivo de potenciar el desarrollo y la visibilidad de jóvenes talentos.