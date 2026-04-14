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Alejandro Duarte dejó tajante comentario sobre haberle quitado el puesto a Viscarra

Alejandro Duarte fue consultado sobre haberle quitado la titularidad a Guillermo Viscarra en Alianza Lima, por lo que no dudó en responder sin filtro.

Francisco Esteves
Alejandro Duarte y su fuerte comentario.
Alejandro Duarte y su fuerte comentario. | Foto: Composición Líbero.
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Alejandro Duarte se ha ganado la titularidad en Alianza Lima desde hace varias jornadas, esto debido a que en su momento Guillermo Viscarra se lesionó y luego se unió a la selección boliviana, por lo que Pablo Guede tuvo que poner de emergencia al peruano. Ahora, el guardameta nacional fue consultado sobre si le quitó o no el puesto al popular ‘Billy’.

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Como sabemos, desde el año pasado el arquero indiscutible en La Victoria era el altiplánico, ya que incluso fue fundamental en llaves internacionales, como la eliminación a Boca Juniors en La Bombonera por la Copa Libertadores. Por ello, nadie pensó que una serie de circunstancias esta temporada hicieran que un suplente terminara arrebatándole el lugar.

Ante ello, Alejandro Duarte que llegó a inicios del presente 2026 a Alianza Lima decidió dejar un fuerte comentario sobre la rivalidad, o competencia, que hay con Guillermo Viscarra. El portero fue entrevistado brevemente por las cámaras de L1 Radio una vez culminado el encuentro en Tarma, donde los blanquiazules vencieron 1-0 a ADT por la Liga 1.

"Muy contentos. Nos había costado los últimos años y reponernos después del clásico es muy meritorio. No siento que el puesto es mío. Lo más importante es el resultado grupal", indicó Alejandro Duarte, quien cuenta con trayectoria por Sporting Cristal.

¿En qué clubes ha jugado Alejandro Duarte?

  • Leverkusen
  • Juan Aurich
  • Cienciano
  • Deportivo Municipal
  • Universidad San Martín
  • Lobos BUAP
  • FC Juárez
  • Zacatepec
  • Luqueño
  • Sporting Cristal
  • Alajuelense
  • Alianza Lima

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Francisco Esteves
AUTOR: Francisco Esteves

Bachiller en Comunicaciones con mención en Periodismo en la USIL. Redactor web con cuatro años de experiencia en la sección Deportes del Diario Líbero. Experiencia en locución y periodismo digital.

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