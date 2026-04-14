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Futbolista confesó que lo llamaron de la 'U' y los rechazó por amor a Alianza Lima: "Dos veces"
Un ícono del fútbol peruano reveló que Universitario quiso ficharlo dos veces, pero les dijo no porque es hincha absoluto de Alianza Lima.
Alianza Lima se caracteriza por ser uno de los equipos más grandes del Perú y de los más populares a nivel continental. Por ello, no es novedad que sus hinchas sean totalmente fieles y más aún cuando han vestido sus colores. Es así que un futbolista histórico confesó que rechazó dos veces a Universitario por amor a los blanquiazules.
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Nos referimos a Rinaldo Cruzado, que durante su carrera profesional defendió a varios clubes y a la selección peruana. El conocido personaje conversó en el programa Con Calle y Cancha, revelando un detalle inédito que sorprendió a todos sus compañeros y espectadores en las redes sociales.
"Dos veces, cuando estaba en Argentina, en Newell's, y cuando estaba por llegar a César Vallejo en el 2014. Cuando estaba en Newell's no quería moverme del extranjero, y luego yo me sentía muy identificado con Alianza. Solo quería regresar ahí, no abría la puerta con esos equipos, como clásicos. A veces no todo es eso (plata)" indicó Rinaldo Cruzado.
De esta forma, el exfutbolista admitió que en dos oportunidades pudo marcharse a Universitario de Deportes, pero su amor por Alianza Lima fue más fuerte que la billetera. Recordemos que 'Ri' salió campeón de la Liga 1 con los blanquiazules en el 2003, 2004, 2006 y 2017.
¿En qué clubes jugó Rinaldo Cruzado?
- Alianza Lima
- Grasshoppers
- Sporting Cristal
- Esteghlal
- Juan Aurich
- Chievo Verona
- Newell's Old Boys
- Nacional
- César Vallejo
- Alianza Atlético
- San Martín
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