Futbolista confesó que lo llamaron de la 'U' y los rechazó por amor a Alianza Lima: "Dos veces"

Alianza Lima se caracteriza por ser uno de los equipos más grandes del Perú y de los más populares a nivel continental. Por ello, no es novedad que sus hinchas sean totalmente fieles y más aún cuando han vestido sus colores. Es así que un futbolista histórico confesó que rechazó dos veces a Universitario por amor a los blanquiazules.

Nos referimos a Rinaldo Cruzado, que durante su carrera profesional defendió a varios clubes y a la selección peruana. El conocido personaje conversó en el programa Con Calle y Cancha, revelando un detalle inédito que sorprendió a todos sus compañeros y espectadores en las redes sociales.

"Dos veces, cuando estaba en Argentina, en Newell's, y cuando estaba por llegar a César Vallejo en el 2014. Cuando estaba en Newell's no quería moverme del extranjero, y luego yo me sentía muy identificado con Alianza. Solo quería regresar ahí, no abría la puerta con esos equipos, como clásicos. A veces no todo es eso (plata)" indicó Rinaldo Cruzado.

De esta forma, el exfutbolista admitió que en dos oportunidades pudo marcharse a Universitario de Deportes, pero su amor por Alianza Lima fue más fuerte que la billetera. Recordemos que 'Ri' salió campeón de la Liga 1 con los blanquiazules en el 2003, 2004, 2006 y 2017.

¿En qué clubes jugó Rinaldo Cruzado?