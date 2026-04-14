Universitario impedirá el ingreso de ciertos hinchas al Monumental para la Copa Libertadores
Universitario sorprendió al comunicar que no permitirá el ingreso de ciertos hinchas al Monumental para el partido contra Coquimbo Unido por Copa Libertadores.
Universitario de Deportes recibirá a Coquimbo Unido por la fecha 2 de la Fase de Grupos de la Copa Libertadores 2026, este mismo martes 14 de abril desde las 21.00 horas de Perú. En ese sentido, a poco del duelo, los merengues sorprendieron informando que no todos los hinchas podrán entrar al recinto deportivo.
Como sabemos, al tratarse de un partido de categoría internacional, y organizado por la misma Conmebol, las medidas de seguridad son más estrictas a comparación de un compromiso de carácter nacional, como uno de la Liga 1 por ejemplo. Por ello, la 'U' emitió un importante comunicado mediante sus redes sociales.
Resulta que, en su cuenta oficial de 'X', Universitario de Deportes dejó el siguiente mensaje sobre el ingreso al Estadio Monumental: "Hincha crema, toma en cuenta estas consideraciones para asistir a nuestro partido de hoy. Es obligatorio presentar DNI al ingresar al Estadio Monumental U. No se permitirá el ingreso con C4”.
Universitario y su anuncio oficial.
De esta forma es primordial que todos los asistentes tengan su Documento Nacional de Identidad, ya que de lo contrario no se les permitirá el ingreso. Asimismo, deben presentar la entrada de forma impresa o digital. Finalmente, vale precisar que todo tipo de pirotecnia está totalmente prohibida.
¿Dónde ver Universitario vs. Coquimbo Unido?
La transmisión del partido entre Universitario vs. Coquimbo Unido por la Copa Libertadores 2026 será mediante la señal de ESPN para toda Latinoamérica. Asimismo, podrás ver el emocionante encuentro Conmebol vía Disney Plus si cuentas con una suscripción a la mencionada plataforma de streaming.
