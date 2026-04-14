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Pavez reveló que Alianza buscó 'venganza' en Tarma tras perder el clásico: "Nos dolió bastante"

El volante chileno, que fue elegido como la figura de la victoria, aseguró que en Alianza Lima quedaron dolidos tras perder el clásico y que quieren salir campeón a fin de año.

Gary Huaman
Esteban Pavez fue la gran figura de Alianza Lima ante ADT en Tarma.
Esteban Pavez fue la gran figura de Alianza Lima ante ADT en Tarma. | Foto: captura/L1 Max
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Alianza Lima sacó una importante victoria ante ADT en Tarma para quedar momentáneamente como único puntero del Torneo Apertura. Tras el pitazo final, el chileno Esteban Pavez, quien fue elegido como el mejor jugador del encuentro, aseguró que tenían la misión de sacar los tres puntos tras haber perdido el clásico ante Universitario en el Monumental.

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¿Qué dijo Esteban Pavez tras el triunfo de Alianza Lima?

En diálogo con L1 Max, el volante chileno aseguró que quedaron muy dolidos tras el clásico y que trabajaron bastante para poder sacar los tres puntos en una cancha difícil como Tarma.

"La verdad que bastante importante. Nosotros perdimos con la U y nos dolio bastante y sabíamos que este partido teníamos que ganarlo. Creo que nunca se había ganado, es una cancha difícil con la altura y la verdad que el equipo lo hizo bastante bien”, empezó declarando.

Luego, Esteban Pavez añadió: “Alianza es un equipo muy grande que tiene que ganar en todas las canchas. Como te dije, nosotros estábamos muy mentalizados en llevarnos los 3 puntos de acá. Es una cancha difícil y la verdad que el equipo hizo un gran partido, se trabajó bien en la semana y hoy nos vamos contentos por los 3 puntos”.

Tras ser consultado sobre los objetivos que se han planteado para esta temporada, Pavez aseguró que si bien aún queda un camino bastante largo, dependen de sí mismos para poder celebrar a fin de año.

Sabemos que todavía dependemos de nosotros, esto es paso a paso porque es un camino bastante largo y contentos por los 3 puntos, por el equipo, los que entraron también lo hicieron muy bien y esto es para toda la gente y para nosotros también”, añadió.

Finalmente, le envió un mensaje a todos los hinchas de Alianza Lima: “Saludos a todos, muy lindo estar acá. En todos lados hay mucha gente y se siente el apoyo y nosotros vamos a darlo todo para salir campenes a fin de año”.

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Gary Huaman
AUTOR: Gary Huaman

Licenciado en Periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza, especializado en deportes, cine y series de televisión. Certificado en Marketing Deportivo en Universitas Barca Hub y con conocimiento de redacción SEO, redacción digital y experiencia en medios digitales durante más de 10 años.

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