DT de Sport Boys tomó fuerte medida con Carlos Zambrano y Miguel Trauco para duelo ante Melgar

Carlos Zambrano y Miguel Trauco llegaron a Sport Boys como los flamantes fichajes luego de su paso por Alianza Lima. Sin embargo, en la previa al duelo ante FBC Melgar por la jornada 10 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026, el técnico del cuadro chalaco, Carlos Desio, tomó una fuerte medida con los dos defensores.

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Carlos Desio, DT de Sport Boys, tomó fuerte medida con Carlos Zambrano y Miguel Trauco para duelo ante FBC Melgar

Según informó el periodista Marcello Merizalde, Zambrano y Trauco tendrán que esperar para hacer su debut oficial con Sport Boys debido a que el técnico Desio decidió por no convocarlos al próximo encuentro ante Melgar.

De esta forma, los exdefensores de Alianza quedaron fuera de la lista final para el encuentro que sostendrá Boys con el club arequipeño el martes 14 de abril del 2026 en el Estadio Miguel Grau.

Carlos Desio, técnico de Sport Boys, decidió por no convocar a Carlos Zambrano y Miguel Trauco al duelo ante Melgar por Liga 1.

Cabe mencionar que en una última entrevista, Carlos Desio informó a la prensa que Carlos Zambrano y Miguel Trauco se están acondicionando con el objetivo de jugar con la camiseta de Sport Boys, ya que ambos vienen con bajo ritmo y un parón futbolístico de casi 3 meses.

“A Zambrano lo veo mejor porque ha estado entrenando, mientras que Trauco ha tenido más para en el último mes. Están trabajando resistencia y exigiéndose al máximo para llegar bien”, indicó el entrenador chalaco en su momento.

¿Cuándo debutarán Carlos Zambrano y Miguel Trauco con Sport Boys?

Desio informó que Zambrano y Trauco tienen altas probabilidades de ser considerados en la lista final de convocados para el duelo ante Juan Pablo II el próximo 25 de abril en el Estadio Miguel Grau del Callao.