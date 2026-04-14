Gareca le pidió a Zambrano que se sincere por dejarlo fuera del Mundial: "¿Te enojaste conmigo?"

¡Los confrontó! En una reciente edición del programa 'La Sustancia de Ricardo Gareca', se tuvo como invitado a Carlos Zambrano, actual jugador de Sport Boys, donde se tocaron diversos temas relacionados tanto al fútbol como a la vida fuera de las canchas del jugador. No obstante, durante el desarrollo del programa, Gareca no dudó en preguntarle al ‘Kaiser’ si se molestó por dejarlo fuera de la selección peruana, sobre todo cuando se clasificó al Mundial de Rusia 2018.

En ese sentido, el defensor no dudó en señalarle directamente lo que sentía. No obstante, reconoció que fue una decisión suya la que ocasionó que no fuera a este torneo. Sin embargo, también admitió que, después de dos años fuera de la Bicolor, pidió regresar.

Ricardo Gareca le pidió a Carlos Zambrano que se sincere por dejarlo fuera del Mundial

En una primera instancia, Gareca no dudó en preguntarle a Zambrano su sentir sobre no ser llevado al Mundial.

“Pero háblame, si estabas, ¿si te enojaste o no te enojaste conmigo? No, para nada, profe. Si no, se lo diría directamente que sí. Era un momento en el que yo no quería estar en la selección”.

“Dije que no estoy en el momento en el que quiero estar en la selección. Y en ese momento la selección no estábamos bien tampoco. Ahí se me quitaron las ganas de estar en la selección y desde esa fecha no me convocaron como dos años y medio. O sea, yo tomé la decisión y usted no me convocó porque, bueno, no me había comprometido y, como dice, estaba el grupo ya encaminándose, haciendo las cosas bien, los resultados se daban, clasifican al Mundial”.

A pesar de que no fue tomado en cuenta, el defensor señaló que se sintió feliz porque el grupo llevó al país al torneo más importante del fútbol.

“Aun así, yo estaba feliz por el grupo, por usted, por todo, porque soy peruano y quería que vayan al Mundial, no tenía envidia de nada. Pero claro, en el momento en que pasó todo eso, llega el momento de que voy a visitarlos y ahí sí sentí incomodidad al ver al grupo también”.

Aunque, también reconoció que tras años de ausencia, empezó a extrañar vestir la Bicolor.

“De verlos a todos, jugar contra Alemania. Yo estaba en un buen momento en mi equipo y cuando voy a hablar con usted le dije: “Profe, no puedo más, quiero regresar”.

“Y usted me dijo: “Carlos, yo nunca te saqué, te sacaste tú solo. Lo dijiste bien. Y sí, sí, lo reconozco. Sí, pero dijiste: “Ahora ponte a trabajar, no te aseguro que te voy a llamar, pero ponte a trabajar”.

“Y gracias a Dios las cosas me comenzaron a salir bien en el equipo, en el club en el que estaba, campeoné y me dio la oportunidad de jugar la Copa América. Dije: “Voy a ganarme el puesto”. Yo no dije que voy a ser titular, voy a ir a ganarme el puesto, a trabajar. Se me dio la oportunidad de jugar, logramos cosas bonitas. Se llegó a la final, se nos escapó por poco”, finalizó el defensor.