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Previa Alianza Lima vs ADT

Entrenador de ADT dejó dura opinión sobre Alianza Lima previo a partido en Tarma: “Jugadores de…”

Previo al duelo entre Alianza Lima y ADT, Pablo Trobbiani habló sobre lo que será este partido por el Apertura, dando una sorprendente opinión.

Antonio Vidal
Pablo Trobbiani habló sobre el partido contra Alianza Lima. Foto: composición Líbero/L1 Radio
Pablo Trobbiani habló sobre el partido contra Alianza Lima. Foto: composición Líbero/L1 Radio
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Alianza Lima se enfrentará a ADT de Tarma en lo que será el encuentro por la fecha 10 del Torneo Apertura de la Liga 1. Este partido, que los blanquiazules afrontarán de visita, será importante para seguir luchando por el liderato del torneo local. Previo a este compromiso, el entrenador Pablo Trobbiani habló sobre lo que será este duelo.

Alineaciones de Alianza Lima y ADT. Foto: composición Líbero/Alianza Lima/ADT

PUEDES VER: Alineaciones Alianza Lima vs. ADT: el once que usará Pablo Guede por la fecha 10 del Apertura

"Pero estamos dispuestos a enfrentar a un gran equipo y a salir a buscarlos, como hacemos siempre en todos los partidos. Sin escondernos y a buscar nuestra idea de juego. Va a ser un partido atractivo porque Alianza va a venir a querer ganarnos, y nosotros también necesitamos ganar por los puntos. Seguramente será un encuentro de muchas intervenciones en ataque, será muy atractivo por parte de los dos equipos” empezó diciendo en una reciente entrevista para L1 Radio.

En esa misma línea, Trobbiani destacó el nivel del plantel victoriano, aunque instó a sus jugadores a mantener la calma para afrontar la presión de jugar en Tarma.

"¿Cómo se vive un partido así? Sabemos que es un compromiso importante, que tienen jugadores de jerarquía, pero lo tomamos con tranquilidad. No podemos resignar nunca a nuestra manera de jugar; eso lo dejé claro desde el principio de la pretemporada. Estamos entrenando con una metodología muy clara".

Aunque en otro momento, reconoció el esfuerzo de sus jugadores a pesar de que los resultados no los han acompañado.

"Más allá de que en algunos partidos hemos merecido más puntos de los que tenemos, el fútbol a veces no es de merecimientos. Creo que hemos jugado muy bien en varios partidos: ante Alianza Sullana, Huancayo y el mismo Cienciano en Cusco. Allá hicimos un gran gol, aunque nos cobraron dos penales en contra. Tenemos que sobreponernos a todo. Somos un equipo humilde, con un presupuesto aceptable, y tenemos que ir paso a paso creciendo como grupo y acumulando puntos para subir en la tabla”.

¿Cuándo juega Alianza Lima vs. ADT?

El encuentro entre Alianza Lima contra ADT se llevará a cabo en el Estadio Unión de Tarma y se podrá seguir desde las 3.15 p. m. (hora peruana) y lo podrás seguir mediante la señal de L1 Max.

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Antonio Vidal
AUTOR: Antonio Vidal

Redactor en Líbero para la sección deportes. Titulado de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Con experiencia en diversos temas deportivos.

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