Alineaciones Alianza Lima vs. ADT: el posible once que usará Pablo Guede por la fecha 10 del Apertura
Alianza Lima se enfrentará a ADT este 14 de abril por la fecha 10 del Torneo Apertura de la Liga 1, en un duelo crucial para mantener sus aspiraciones al liderato.
Alianza Lima tendrá un importante duelo frente a ADT por la fecha 10 del Torneo Apertura de la Liga 1. Este encuentro es clave para las aspiraciones de los dirigidos por Pablo Guede de seguir peleando el liderato con Los Chankas. El partido se disputará este martes 14 de abril en el Estadio Unión Tarma. A continuación, las posibles alineaciones que Alianza y ADT utilizarían para este gran compromiso.
Alineación de Alianza Lima
Para este partido, iría Alejandro Duarte en el arco, quien era una de las dudas en el esquema de Guede tras el regreso de Guillermo Viscarra.
- Posible once de Alianza Lima: Alejandro Duarte; Luis Advíncula, Renzo Garcés, Mateo Antoni, Marco Huamán; Fernando Gaibor, Esteban Pavéz; Kevin Quevedo, Jairo Vélez, Eryc Castillo; Paolo Guerrero.
Alineación de ADT
Por su parte, los dirigidos por Pablo Trobbiani saldrían a la cancha con los siguientes nombres en busca de la victoria frente a los blanquiazules.
- ADT: Carlos Solís; Luis Gómez, Jahir Soto, Luis Pérez, Ángel Ojeda; Jordan Guivin, Josué Alvino; Joao Rojas, Víctor Cedrón, Luis Benítes; Jonathan Bauman.
Convocados de Alianza Lima
Para este partido Alianza Lima ha publicado la nómina de los jugadores que estarán presentes en el partido, donde las novedades caen en la incorporación de Jussepi García y Zait Gonzáles.
- Porteros: Guillermo Viscarra, Alejandro Duarte
- Defensas: Luis Advíncula, Gianfranco Chávez, Josué Estrada, Marco Huamán, Mateo Antoni, Renzo Garcés
- Volantes: Alan Cantero, Gaspar Gentile, Eryc Castillo, Jesús Castillo, Jairo Vélez, Jussepi García, Kevin Quevedo, Fernando Gaibor, Zait Gonzáles, Jean Pierre Archimbaud
- Delanteros: Luis Ramos, Paolo Guerrero, Federico Girotti
¿Cuándo juega Alianza Lima vs. ADT?
El encuentro entre Alianza Lima y ADT por la Liga 1 2026 se disputará este martes 14 de abril en Tarma, a más de 3,000 metros sobre el nivel del mar.
