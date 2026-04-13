Alineaciones Alianza Lima vs. ADT: el posible once que usará Pablo Guede por la fecha 10 del Apertura

Alianza Lima se enfrentará a ADT este 14 de abril por la fecha 10 del Torneo Apertura de la Liga 1, en un duelo crucial para mantener sus aspiraciones al liderato.

Antonio Vidal
Alineaciones de Alianza Lima y ADT.
Alianza Lima tendrá un importante duelo frente a ADT por la fecha 10 del Torneo Apertura de la Liga 1. Este encuentro es clave para las aspiraciones de los dirigidos por Pablo Guede de seguir peleando el liderato con Los Chankas. El partido se disputará este martes 14 de abril en el Estadio Unión Tarma. A continuación, las posibles alineaciones que Alianza y ADT utilizarían para este gran compromiso.

Guillermo Viscarra habló sobre el partido de Alianza vs ADT. Foto: composición Líbero/ Alianza Lima

Alineación de Alianza Lima

Para este partido, iría Alejandro Duarte en el arco, quien era una de las dudas en el esquema de Guede tras el regreso de Guillermo Viscarra.

  • Posible once de Alianza Lima: Alejandro Duarte; Luis Advíncula, Renzo Garcés, Mateo Antoni, Marco Huamán; Fernando Gaibor, Esteban Pavéz; Kevin Quevedo, Jairo Vélez, Eryc Castillo; Paolo Guerrero.

Alineación de ADT

Por su parte, los dirigidos por Pablo Trobbiani saldrían a la cancha con los siguientes nombres en busca de la victoria frente a los blanquiazules.

  • ADT: Carlos Solís; Luis Gómez, Jahir Soto, Luis Pérez, Ángel Ojeda; Jordan Guivin, Josué Alvino; Joao Rojas, Víctor Cedrón, Luis Benítes; Jonathan Bauman. 

Convocados de Alianza Lima

Para este partido Alianza Lima ha publicado la nómina de los jugadores que estarán presentes en el partido, donde las novedades caen en la incorporación de Jussepi García y Zait Gonzáles.

  • Porteros: Guillermo Viscarra, Alejandro Duarte
  • Defensas: Luis Advíncula, Gianfranco Chávez, Josué Estrada, Marco Huamán, Mateo Antoni, Renzo Garcés
  • Volantes: Alan Cantero, Gaspar Gentile, Eryc Castillo, Jesús Castillo, Jairo Vélez, Jussepi García, Kevin Quevedo, Fernando Gaibor, Zait Gonzáles, Jean Pierre Archimbaud
  • Delanteros: Luis Ramos, Paolo Guerrero, Federico Girotti

¿Cuándo juega Alianza Lima vs. ADT?

El encuentro entre Alianza Lima y ADT por la Liga 1 2026 se disputará este martes 14 de abril en Tarma, a más de 3,000 metros sobre el nivel del mar.

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Panini

PREVENTA: Álbum + paquetón Panini FIFA Mundial 2026 - DELIVERY GRATIS (Asegura tu pedido)

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 22.90
Comprar

