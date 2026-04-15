Matías Di Benedetto reveló el sentir de Gassama tras ser pifiado por hinchas de la U: “Lo vimos…”

Universitario de Deportes no pudo sumar de a tres en la Copa Libertadores. Tras caer derrotado ante Coquimbo Unido, el elenco crema fue duramente criticado por el rendimiento mostrado, en especial Javier Rabanal por incluir desde el inicio a Sekou Gassama, quien, al salir de cambio, fue abucheado por un sector de los seguidores de la ‘U’.

En ese sentido, Matías Di Benedetto dio la cara y explicó el bajo rendimiento del equipo crema, donde analizó la derrota. Además, habló sobre el sentir del delantero luego de recibir estas pifias.

"La verdad es que la derrota fue muy dolorosa. Teníamos la intención de hacer un buen partido, pero no salió lo que veníamos trabajando ni lo que esperábamos", fueron las primeras palabras del defensor.

Además, desde su perspectiva, su error fue jugar muy directo, lo cual calificó como una muestra de desesperación.

"Creo que empezamos muy bien, pero el gol de ellos desvirtuó todo. Error nuestro también de no saber que quedaba mucho partido por delante, que se pudo concretar, y de ahí empezamos a abusar un poco de jugar muy directo, como mostrando desesperación, queriendo hacer el segundo antes del empate. Fue un déficit nuestro hoy, donde en vez de tener paciencia, erramos el camino y se nos complicó más de la cuenta".

Di Benedetto habló sobre las pifias a Sekou Gassama

En otro momento habló sobre las pifias que recibió su compañero cuando salió del terreno de juego, señalando que vio a Gassama muy afectado.

"Es la sensación que le quedó al hincha. Lógicamente no nos gusta, pero si el hincha se fue molesto es por algo", empezó diciendo el ‘Tano’ con respecto al sentir de la hinchada crema.

"Lo vimos dolido también (a Sekou Gassama). Puede ser difícil también para cualquier jugador, salir de cambio y que te pifien. Pero tiene el apoyo de todos los compañeros", en conversación con los medios.