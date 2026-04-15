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Extranjeros asombrados por hinchas de Universitario que salieron del Monumental antes del final
Los hinchas de Universitario sorprendieron al abandonar el Estadio Monumental antes de que termine el partido de Copa Libertadores.
Universitario de Deportes perdió 2-0 ante Coquimbo Unido por la fecha 2 de la Fase de Grupos de la Copa Libertadores 2026. En ese sentido, instantes antes de que acabe el compromiso en el Estadio Monumental las cámaras captaron a los hinchas abandonando el encuentro, lo que causó un enorme asombro.
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Como sabemos, siempre se dice que la afición debe quedarse hasta el final pese al resultado y en tienda crema suelen presumir que son totalmente leales en las buenas y en las malas. Sin embargo, esto no se vio reflejado en el último partido internacional que tuvieron los dirigidos por Javier Rabanal, generando cierto nivel de polémica.
Y es que las cámaras de ESPN captaron que al minuto 89 los hinchas de Universitario de Deportes abandonaban el Estadio Monumental cuando su equipo todavía estaba jugando ante Coquimbo Unido por la Copa Libertadores. Tal detalle no pasó desapercibido en la gente del extranjero.
Resulta que un hincha de Colo Colo en redes sociales resaltó tal gesto. "Sé que están perdiendo, pero no puede abandonar así la hinchada", indicó el usuario de nombre Santiago en 'X', totalmente asombrado por lo sucedido.
Próximo partido de Universitario en Copa Libertadores
El siguiente partido de Universitario en la Copa Libertadores será ante Nacional de Uruguay el próximo miércoles 29 de abril en el Estadio Monumental. El duelo está programado para las 21.00 horas y contará con transmisión de ESPN para toda Latinoamérica.
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