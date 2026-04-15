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Universitario ganó 5-2 a importante rival y desató la emoción en la hinchada merengue
¡Alegría en Ate! Universitario sacó un espléndido rendimiento y maravilló a todos sus hinchas luego de quedarse con el triunfo por goleada ante un duro rival.
Universitario de Deportes tiene la obligación de ganar todos los partidos posibles para poder consagrarse con el título nacional a final de la temporada. En la Liga 1, los cremas tienen el objetivo de hacerse con el tetracampeonato; sin embargo, los hinchas también están atentos al desempeño del equipo en sus otras divisiones y en cada competencia. En medio de ello, la hinchada estalló en júbilo tras conocer que vencieron por 3-1 a un complicado rival.
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Universitario ganó a importante rival y desató la emoción en la hinchada merengue
Si bien todas las miradas están puestas en el rendimiento del primer equipo de Universitario al mando de Javier Rabanal, los hinchas exigen al club que sean protagonistas en todas las competencias. Precisamente, en esta oportunidad, la categoría 2010 de los cremas se enfrentó a EDM Ventanilla y se terminó quedando con un importante triunfo.
Este enfrentamiento estuvo programado para jugarse por la segunda fecha del Torneo Élite Federación Oro 2026; sin embargo, fue postergado y recientemente se disputó. En este duelo, la ‘U’ logró demostrar que son candidatos al título y se impuso al cuadro rival por un marcador 5-2.
Universitario venció a EDM Ventanilla en duelo pendiente de la fecha 2 del Torneo Federación Oro.
La escuadra comandada por el DT Junior Armestar no tuvo piedad de su rival y, gracias a los goles de Axel Flores, Estevan Silba, Enzo Ramírez, Kylian Furuya y Alessandro Chuyes, terminaron imponiéndose ante EDM Ventanilla en condición de visita.
Cabe señalar que el último partido de la categoría 2010 fue el pasado 14 de marzo cuando se midió ante la Universidad San Martín en la primera jornada del campeonato nacional. Un partido que acabó con una paridad sin goles.
Próximo partido de la categoría 2010 de Universitario
El próximo encuentro de la joven delegación de Universitario es ante Deportivo Coopsol por la fecha 3 del Torneo Élite Federación Oro. Este duelo también fue postergado en su momento, por lo que ahora los cremas deberán asumir este compromiso con el objetivo de seguir dando de qué hablar.
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