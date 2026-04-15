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Director técnico bicampeón de la Liga 1 reveló interés de Universitario: "Cerca de la 'U'..."

Tras la derrota de Universitario en Copa Libertadores, un DT bicampeón de la Liga 1 reveló que la 'U' lo contactó para contratarlo.

Francisco Esteves
Director técnico bicampeón de la Liga 1 reveló interés de Universitario.
Director técnico bicampeón de la Liga 1 reveló interés de Universitario. | Foto: Universitario - X.
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Universitario de Deportes perdió 2-0 ante Coquimbo Unido en un partido llevado a cabo en el Estadio Monumental de Ate por la fecha 2 de la Fase de Grupos de la Copa Libertadores. Tras haber terminado el encuentro, un director técnico que salió bicampeón de la Liga 1 sorprendió al revelar que la 'U' lo llamó para contratarlo.

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Nos referimos a Víctor Rivera, quien cuenta con muchos años trabajando en el fútbol peruano y por ello conoce muy bien la competición. El estratega nacional conversó en el programa 'Hablemos de MAX' y ahí confesó que en su momento el cuadro merengue intentó ficharlo como su flamante entrenador, pero finalmente nunca se concretó.

"Estuve tres veces cerca de la 'U', pero el destino no quiso. Cuando campeoné la primera vez, luego tras finalizar el 2008, y en el 2019 cuando estaba tercero del torneo con Municipal. No recuerdo quién me llamó, pero a pesar de la crisis me sentía muy comprometido con el equipo", indicó el popular 'Chino'.

De esta forma, se pudo conocer que en su momento el entrenador pudo llegar a Universitario de Deportes. Recordemos que Víctor Rivera salió bicampeón de la Liga 1 con la San Martín en las temporadas 2007 y 2008, haciendo historia con un modesto equipo del balompié nacional.

¿En qué clubes dirigió Víctor Rivera?

  • La Peña Sporting
  • Deportivo Municipal
  • San Martín
  • Sporting Cristal
  • César Vallejo
  • Juan Aurich
  • Cienciano
  • Deportivo Coopsol

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Francisco Esteves
AUTOR: Francisco Esteves

Bachiller en Comunicaciones con mención en Periodismo en la USIL. Redactor web con cuatro años de experiencia en la sección Deportes del Diario Líbero. Experiencia en locución y periodismo digital.

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