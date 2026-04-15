Alineaciones Sporting Cristal vs Palmeiras: el once de Zé Ricardo para dar el golpe en Brasil

Sporting Cristal se mentaliza en sacar su mejor desempeño ante Palmeiras y rescatar resultado positivo en su visita a territorio brasileño por la fecha 2 del Grupo F de la Copa Libertadores 2026. Los rimenses enfrentarán a uno de los candidatos al título y que fue su verdugo en la última temporada. Conoce aquí las alineaciones que alistan ambas escuadras.

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Alineación de Sporting Cristal

Diego Enríquez; Leandro Sosa, Miguel Araujo, Rafael Lutiger, Cristiano Da Silva; Gustavo Cazonatti, Yoshimar Yotún; Juan Cruz González, Maxloren Castro; Irven Ávila y Felipe Vizeu.

El DT Zé Ricardo supo sacar un gran rendimiento de su plantel en su primer partido que acabó con victoria ante Cerro Porteño. Sin embargo, ahora tendrán como rival a uno de los equipos más importantes del fútbol sudamericano y candidato al título de la Libertadores.

Sporting Cristal venció en la primera fecha y ahora buscará dar el golpe en Brasil ante Palmeiras.

En el arco se mantendrá Diego Enríquez, quien será esencial para buscar mantener la valla invicta. En la defensa no habrá cambios y se mantendrá la zaga que jugó en la primera fecha con Cristiano Da Silva y Lutiger como los nombres más destacados por su gran rendimiento.

Por su parte, el mediocentro sufrirá cambios tras las bajas de Távara y Santana, por lo que Juan Cruz González se perfila para seguir en el once, además del regreso de Yoshimar Yotún. La delantera contará con el ingreso de Felipe Vizeu como titular, quien hará dupla con Irven Ávila en busca de romper a la defensa rival.

Alineación de Palmeiras

Carlos Miguel; Agustín Giay, Gustavo Gómez, Murilo, Arthur Gabriel; Andreas Pereira, Marlon Freitas; Alan, Mauricio; Jhon Arias y José Manuel López.

Por su parte, Palmeiras sabe que es el favorito para este partido, aunque no por ello guardará algunos jugadores. El cuadro brasileño sufrió un revés en su visita Junior de Barranquilla y solo pudo rescatar un punto. De esta forma, ahora buscará recuperarse de local y sumar su primera victoria en el campeonato.

Palmeiras busca sumar sus primeros 3 puntos venciendo a Sporting Cristal

El ‘Verdao’ repetirá su zaga defensiva de los últimos partidos en busca de anular cualquier ataque de Sporting Cristal. En el mediocampo, alinearán a sus mejores jugadores con Andreas Pereira y Alan como las piezas más importantes en su aporte defensivo y en el ataque.

Sin embargo, el gran peligro lo tienen en ataque, pues se prevé el regreso de Jhon Arias en el once titular, luego de perderse el último derbi ante Corinthians. Además, contarán con la jerarquía y olfato goleador de José ‘Flaco’ López.