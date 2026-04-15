Sporting Cristal vs. Palmeiras EN VIVO por Copa Libertadores: cuándo juegan, hora y dónde ver

Momento de ver un duelo clave del grupo F de la Copa Libertadores 2026 entre Sporting Cristal vs Palmeiras en el Allianz Parque. Ambas escuadras tienen una cita deportiva este jueves 16 de abril a partir de las 17.00 hora peruana (19.00 horas de Brasil) con la transmisión en exclusiva de ESPN y Disney Plus. Asimismo, puedes seguir el minuto a minuto en Libero.pe.

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Previa Sporting Cristal vs Palmeiras por Copa Libertadores 2026

El cuadro celeste de Zé Ricardo inició de gran manera la Copa Libertadores tras vencer a Cerro Porteño en el Estadio Miguel Grau del Callao. Sporting Cristal sumó tres puntos claves que le permiten tener confianza en esta nueva era bajo la dirección del experimentado técnico brasileño. Sin embargo, sabe que Palmeiras es finalista de la última edición del torneo Conmebol y que llega con hambre de victoria por ceder un empate ante Junior.

Los ‘rimenses‘ tendrán dos bajas de peso para este choque internacional como Gabriel Santana y Martín Távara. El brasileño aún no supera su molestia muscular, mientras que el volante celeste no podrá tener acción por quedar suspendido a causa de una acumulación de tarjetas amarillas.

En el caso de Palmeiras, el equipo encadena dos empates consecutivos ante Junior por Libertadores y Corinthians en el Brasileirao. El ‘Verdao‘ no tiene margen de error en casa si quiere demostrar que quiere ser competitivo en esta edición del certamen sudamericano. En casa encadenan siete victorias consecutivas y son un equipo duro de roer.

Una de las noticias alentadoras para el equipo de Abel Ferreira es que Vitor Roque comenzó a entrenar con el primer equipo tras superar su lesión de marzo. Se estima que el ex Barcelona forme parte de la convocatoria para este choque ante los celestes y así retornar por todo lo alto ante su fiel hinchada.

Palmeiras anuncia su partido ante Sporting Cristal por Copa Libertadores 2026.

¿Cuándo juega Sporting Cristal vs Palmeiras?

El partido entre Sporting Cristal vs Palmeiras por la fecha 2 del grupo F de la Copa Libertadores 2026 se juega este jueves 16 de abril en el Allianz Parque. Los celestes debutaron con pie derecho esta fase de grupos, pero ahora tendrá un rival de alto nivel que viene de ser subcampeón del torneo Conmebol.

¿A qué hora juega Sporting Cristal vs Palmeiras?

Este cotejo entre el ‘Verdao‘ y los celestes por Copa Libertadores 2026 inicia a partir de las 17.00 hora peruana (19.00 horas de Brasil). De igual manera, te damos a conocer los horarios para los diferentes países del mundo:

México: 16.00 horas

Perú, Ecuador, Colombia: 17.00 horas

Venezuela, Bolivia: 18.00 horas

Argentina, Uruguay, Brasil, Paraguay, Chile: 19.00 horas

España: 00.00 horas (viernes 17 de abril)

¿Dónde ver Sporting Cristal vs Palmeiras?

La transmisión del partido entre Sporting Cristal vs Palmeiras por partido de la Copa Libertadores 2026 se verá por la señal en vivo de ESPN para toda Latinoamérica. De igual manera, tienes la opción vía streaming en el aplicativo de Disney Plus para verlo a través de tu PC, SmarTV y/o teléfono móvil.

Canales de transmisión para ver Sporting Cristal vs Palmeiras

Argentina, Chile: Disney Plus Premium

Bolivia, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay, Venezuela: ESPN, Disney Plus Premium

Brasil: Paramount+

México: ESPN 2, Disney Plus Premium

España: LaLiga+ Spain

Estados Unidos: Fanatiz, beIN Sports, fuboTV, beIN Sports Connect

Posibles alineaciones de Sporting Cristal vs Palmeiras

Sporting Cristal: Diego Enríquez; Leandro Sosa, Miguel Araujo, Rafael Lutiger, Cristiano Da Silva; Gustavo Cazonatti, Yoshimar Yotún; Juan Cruz González, Maxloren Castro; Irven Ávila y Felipe Vizeu.

Palmeiras: Carlos Miguel; Giay, Gustavo Gómez, Murilo y Arthur (Khellven); Marlon Freitas, Andreas Pereira, Allan y Arias; Mauricio (Vitor Roque) y López.

Sporting Cristal vs Palmeiras: pronóstico, cuotas y cuánto pagan las casas de apuestas

Sobre el papel, Palmeiras se perfila como amplio favorito para llevarse la victoria ante Sporting Cristal en este choque de Copa Libertadores 2026. Dicho ello, te damos a conocer las cuotas que brindan las casas de apuestas a los millones de aficionados:

CASAS DE APUESTAS PALMEIRAS EMPATE SPORTING CRISTAL Betsson 1.16 6.40 18.50 Betano 1.19 7.50 20.00 Bet365 1.18 7.50 13.00 1XBet 1.16 8.05 17.50 Doradobet 1.20 6.50 14.00

Historial Sporting Cristal vs Palmeiras: resultados