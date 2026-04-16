Sporting Cristal vs Junior por la Copa Libertadores 2026: fecha, hora y dónde ver partido

Tras su partido contra Palmeiras en Brasil, ahora Sporting Cristal deberá chocar con Junior de Barranquilla en Lima, por la fecha número 3 de la Fase de Grupos de la Copa Libertadores 2026. Los celestes saben que deben conseguir una victoria de manera obligada, por lo que a continuación te contamos la fecha, horario y canal de transmisión del emocionante partido de fútbol internacional.

¿Cuándo juega Sporting Cristal vs. Junior?

El partido entre Sporting Cristal y Junior se llevará a cabo el próximo martes 28 de abril, según lo establecido por la propia Conmebol. Este encuentro será crucial para determinar si los celestes pueden o no clasificar a los octavos de final de la cita continental, o por lo menos llegar a los playoffs de la Copa Sudamericana.

Sporting Cristal vs. Junior: horarios del partido

Te brindamos el horario dependiendo tu país:

México y Costa Rica: 20.00 horas

Perú, Colombia y Ecuador: 21.00 horas

Bolivia y Venezuela: 22.00 horas

Argentina, Uruguay, Brasil, Chile y Paraguay: 23.00 horas

¿Dónde ver EN VIVO Sporting Cristal vs. Junior?

La transmisión del Sporting Cristal vs. Junior será mediante la señal de ESPN para toda Latinoamérica. Asimismo, podrás ver este y todos los partidos de la Copa Libertadores a través de Disney Plus si es que cuentas con una suscripción pagada a la mencionada plataforma de streaming. Por último, en el diario Líbero brindaremos el minuto a minuto con todas las incidencias del compromiso.

¿En qué estadio juega Sporting Cristal vs. Junior?

El partido entre ambos clubes todavía no tiene sede oficial. El Estadio Alberto Gallardo no cuenta con las luces exigidas por la Conmebol, mientras que el Estadio Nacional no está en buenas condiciones. Si todo marcha bien, debería jugarse en el Estadio Alejandro Villanueva de Alianza Lima, o de lo contrario se llevará a cabo en el Miguel Grau del Callao.