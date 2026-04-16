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Palmeiras dejó picante mensaje previo al partido contra Sporting Cristal: "Goleamos..."
Previo al Sporting Cristal vs. Palmeiras por la Copa Libertadores 2026, los brasileños dejaron un potente mensaje contra los celestes.
Dentro de poco Sporting Cristal visitará a Palmeiras en el Allianz Parque de Sao Paulo, por la segunda jornada de la Fase de Grupos de la Copa Libertadores 2026. En ese sentido, previo al encuentro internacional, el cuadro de Brasil sorprendió dejando un picante comentario sobre lo que será este apasionante encuentro. Recordemos que el año pasado ya se enfrentaron ambas escuadras.
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El duelo que sostendrán peruanos y brasileños será primordial para el Grupo F del torneo Conmebol, ya que si los celestes hacen historia y ganan seguirán siendo líderes absolutos de la competición, pero de lo contrario podrían caer hasta la tercera casilla y salir de la clasificación a octavos de final. Sin embargo, es válido aclarar que el ‘Verdao’ es claro favorito a llevarse la victoria en su casa.
Precisamente porque sabe que probablemente gane hoy, Palmeiras aprovechó para dejar un picante mensaje en sus redes sociales y recordar que la temporada pasada también compartieron zona con los del Rímac, obteniendo un resultado sumamente abultado en el Allianz Parque. “En la última vez que enfrentamos al Sporting Cristal, en mayo de 2025, goleamos al equipo peruano por 6 a 0 en la fase de grupos de la Copa Libertadores”, indicó.
Junto a ese mensaje colocó el video recopilatorio con todos los goles de aquel encuentro que significó la eliminación total de Sporting Cristal de todo torneo Conmebol, ya que ni siquiera pudo llegar a la Copa Sudamericana. En tienda celeste esperan que esta vez la historia sea distinta y quieren, por lo menos, conseguir un empate que los haga permanecer en la cima del Grupo F de la Copa Libertadores.
Sporting Cristal vs. Palmeiras: hora y dónde ver
Sporting Cristal visitará a Palmeiras por la fecha 2 del certamen Conmebol hoy, jueves 16 de abril, desde las 17.00 horas de Perú. Asimismo, la transmisión del compromiso será mediante la señal de ESPN para toda Latinoamérica. Además, si quieres ver el encuentro totalmente online vía Disney Plus si cuentas con una suscripción a la mencionada plataforma de streaming.
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