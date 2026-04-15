Sporting Cristal y las dos bajas confirmadas para partido ante Palmeiras por Libertadores

Sporting Cristal está enfocado en lo que será su enfrentamiento ante Palmeiras por la segunda jornada de la Copa Libertadores 2026. Los rimenses llegan con gran motivación tras ser el actual líder del Grupo F, aunque enfrente tendrán a uno de los candidatos al título. Sin embargo, en la previa se conoció que no podrán contar con dos jugadores trascendentales en su plantel.

Sporting Cristal y las dos bajas confirmadas para partido ante Palmeiras

Los hinchas están expectantes por ver el nivel que puedan mostrar Sporting Cristal en su visita a Palmeiras, considerando que enfrentarán a uno de los rivales más complicados del torneo continental y que ha sido su verdugo en los últimos años. Los rimenses tienen la motivación de la última victoria ante Cerro Porteño, para poder dar el golpe de visita.

Sin embargo, previo a este compromiso, la periodista deportiva Luccina Aparicio estremeció a los hinchas cerveceros luego de revelar que perderán a dos jugadores importantes en su esquema. Se trata de Martín Távara y Gabriel Santana, quienes no viajaron con el equipo.

Gabriel Santana y Martín Távara serán bajas en Sporting Cristal para enfrentar a Palmeiras

“Sin Távara (acumulación de tarjetas) y sin Santana, Sporting Cristal viaja rumbo a Brasil”, fue la información que compartió la citada comunicadora mediante su cuenta personal de ‘X’.

De acuerdo a lo señalado por la periodista, el volante nacional se perderá este duelo luego de haber sido suspendido por acumulación de tarjetas amarillas. Mientras que el caso de Gabriel Santana genera preocupación, ya que sigue recuperándose de una lesión que lo llevó a tener que ser intervenido de forma ambulatoria.

Ambos jugadores son importantes en el esquema del DT Zé Ricardo, considerando que son de los más habilidosos que militan el plantel para el sector del mediocampo. Además, Santana tiene experiencia en el fútbol brasileño, por lo que hubiese sido de gran aporte. Ahora, el técnico de Cristal deberá analizar opciones para reemplazarlos.

¿Cómo quedó el último Palmeiras vs Sporting Cristal?

La últimas vez que ambos elencos se enfrentaron fue en la temporada pasada por la fase de grupos de la Copa Libertadores. Palmeiras fue el claro dominador del partido y vapuleó a los rimenses con un 6-0 en el marcador final, un resultado que terminó por eliminar a Sporting Cristal del torneo.