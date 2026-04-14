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Sporting Cristal sorprende con anuncio de Martín Cauteruccio previo a partido con Palmeiras: "Feliz"
Martín Cauteruccio, ex Sporting Cristal, fue presentado en una publicación del club celeste que ha desatado todo tipo de reacciones en los hinchas.
Sporting Cristal ha tenido un sinfín de jugadores que han logrado rendir al máximo nivel para el gusto de los aficionados. Uno de ellos es Martín Cauteruccio, que tuvo un alto número de goles durante casi dos temporadas en tienda celeste. De hecho, se fue en un momento complicado para los del Rímac con el afán de seguir creciendo en los últimos años de carrera que tiene.
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Sporting Cristal dedica publicación a Martín Cauteruccio
A poco del partido de Sporting Cristal ante Palmeiras en el Allianz Parque, el cuadro celeste sorprendió a su hinchada al publicar una foto de Martín Cauteruccio para felicitarlo por el día de su cumpleaños. El experimentado delantero cumple 39 años de edad y sigue compitiendo al máximo nivel en Sudamérica.
Mediante una storie en redes sociales, se ve el saludo de "Feliz cumpleaños" de Sporting Cristal a su exatacante, con quien tuvo gratos momentos en el tiempo de estadía que tuvo en el Rímac. Si bien no pudo lograr un título para el gusto de los aficionados, su rendimiento no está en discusión y más por todo lo que hizo en la edición 2024.
Sporting Cristal saludo a Martín Cauteruccio por el día de su cumpleaños.
Ahora, Martín Cauteruccio defiende los colores de Bolívar desde mediados del 2025. El atacante uruguayo ha afrontado un total de 34 partidos entre Liga Bolivia, Copa Bolivia, Libertadores y Sudamericana; en el que registra 23 anotaciones y tres asistencias en 2337 minutos disputados.
Números de Martín Cauteruccio con Sporting Cristal
Durante las cercanas dos temporadas que Martín Cauteruccio defendió la camiseta de Sporting Cristal, afrontó un total de 49 partidos entre Liga 1 y Copa Libertadores. A lo largo de su estadía convirtió 49 goles y registró seis asistencias en 3894 minutos. Números de antología para el experimentado delantero que ahora se mentaliza en dar lo mejor de sí con Bolívar de Bolivia.
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