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Seleccionado peruano dejó las filas de Sporting Cristal y firmó por club campeón nacional: "Libre"

¡Sorpresivo! Se confirmó que una figura de la selección peruana acaba de dejar las filas de Sporting Cristal para firmar con un histórico club nacional.

Angel Curo
Seleccionado peruano dejó las filas de Sporting Cristal y firmó por club campeón nacional
Seleccionado peruano dejó las filas de Sporting Cristal y firmó por club campeón nacional | Carlos Félix / URPI-LR | Composición: Líbero
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Sporting Cristal viene atravesando un proceso de transición en esta temporada tras la llegada del DT Zé Ricardo. Los rimenses se enfocan actualmente en volver a su mejor nivel y destacar en la Liga 1 y Copa Libertadores. En medio de ello, se reveló que un seleccionado nacional dejó el club y jugará por un importante equipo nacional.

Roberto Mosquera y Jorge Cazulo salieron campeones en Sporting Cristal en el 2012 y 2020.

PUEDES VER: Mosquera afirmó saber por qué Cazulo no hubiera aceptado dirigir a Sporting Cristal

Seleccionado peruano dejó Sporting Cristal y firmó por club campeón nacional

Sporting Cristal se ha caracterizado por contar con varios jóvenes, muchos de ellos surgidos de sus divisiones menores. Uno de ellos fue Santiago Berckemeyer, futbolista llamado a integrar en un futuro al primer equipo. Sin embargo, en un gran giro, decidió abandonar el club en busca de minutos.

La noticia fue revelada por el periodista Christian Fanárraga, quien señaló que el volante dejó a los rimenses en esta temporada y concretó su fichaje por Unión Huaral, club que disputa la Liga 3 y es reconocido por su gran historia en el fútbol peruano, habiendo levantado el título de la primera división en dos oportunidades.

Santiago Beckermeyer, Sporting Cristal

Santiago Berckemeyer dejó Sporting Cristal y fichó por Unión Huaral por todo el 2026.

"Santiago Berckemeyer firmó por Unión Huaral para jugar la Liga 3. Se fue libre de Sporting Cristal", fue la información que compartió el citado comunicador en su cuenta de 'X'.

Berckemeyer era una de las grandes promesas de los cerveceros, sin embargo, la directiva decidió dejarlo ir gratis rumbo a otro club. Ahora, el volante nacional busca destacar y aportar su talento para conseguir el ascenso a la Liga 2 2027. Por lo pronto, ya sumó sus primeros minutos con Unión Huaral, durante los amistosos ante Alianza Lima y Universitario.

La hinchada de Unión Huaral me ha encantado, se siente el apoyo y la temperatura del ambiente. Es muy bonito y acogedor, la verdad que nos impulsa bastante para conseguir los resultados”, señaló el mediocentro en el medio ‘Conexión y Frecuencia Deportiva”.

Santiago Berckemeyer fue convocado a la selección peruana

Santiago Berckemeyer fue considerado como uno de los jugadores más talentosos e importantes de las divisiones menores de Sporting Cristal, por lo que su gran talento lo llevó a ser convocado con la selección peruana Sub-20. De esta forma, en caso logre repuntar su carrera puede ser tomado en cuenta para la selección mayor.

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Angel Curo
AUTOR: Angel Curo

Redactor en Líbero para la sección deportes. Licenciado en Comunicación y Periodismo por la Universidad Privada del Norte. Con experiencia en reporterismo cubriendo partidos de la Liga 1 y Selección Peruana.

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