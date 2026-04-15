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América de Cali vs Alianza Atlético: minuto a minuto por la Sudamericana

Partidos de hoy EN VIVO, jueves 16 de abril: programación, horarios y canales de TV

Este jueves 16 de abril tendremos partidazos por la Copa Libertadores, Copa Sudamericana, Europa League y más torneos internacionales.

Gary Huaman
Revisa la programación de los partidos de este jueves 16 de abril.
Revisa la programación de los partidos de este jueves 16 de abril. | Foto: composición Líbero
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Este jueves 14 de abril, se llevarán a cabo emocionantes encuentros por los torneos más importantes del mundo. Por ejemplo, habrá bastante acción en Copa Libertadores con el Sporting Cristal vs Palmeiras y el Cienciano vs Puerto Cabello por la Copa Sudamericana, entre otros partidos. A continuación podrás revisar la programación con todos los partidos de hoy.

Vinicius le increpó fuerte a Jude Bellingham en pleno encuentro del Madrid ante Bayern Múnich.

PUEDES VER: Vinicius 'explotó' contra Bellingham: filtran las fuertes palabras del brasileño contra el inglés

Partidos de hoy por Europa League

PartidoHorarioCanal
Celta de Vigo vs Friburgo11.45 a. m.ESPN y Disney Plus
Aston Villa vs Bologna2.00 p. m.ESPN 2 y Disney Plus
Nottingham Forest vs Oporto2.00 p. m.ESPN 4 y Disney Plus
Real Betis vs SC Braga2.00 p. n.ESPN y Disney Plus.

Partidos de hoy por Copa Libertadores

PartidoHorarioCanal
Lanús vs Always Ready5.00 p. m.ESPN 5 y Disney Plus
Palmeiras vs Sporting Cristal5.00 p. m.ESPN y Disney Plus
Flamengo vs DIM7.30 p. m.ESPN 2 y Disney Plus
Peñarol vs Platense7.30 p. m.ESPN y Disney Plus

Partidos de hoy por Copa Sudamericana

PartidoHorarioCanal
Atlético MG vs Juventud5.00 p. m.DSports y DGO
Tigre vs Macará5.00 p. m.ESPN 2 y Disney Plus
Bragantino vs Blooming7.30 p. m.ESPN 5 y Disney Plus
San Lorenzo vs Deportivo Cuenca7.30 p. m.DSports y DGO
Cienciano vs Puerto Cabello9.00 p. m.ESPN 3 y Disney Plus

Partidos de hoy por Conference League

PartidoHorarioCanal
AZ Alikmaar11.45 a. m.Disney Plus
AEK vs Rayo Vallecano2.00 p. m.Disney Plus
Estrasburgo vs Mainz2.00 p. m.Disney Plus
Fiorentina vs Crystal Palace2.00 p. m.Disney Plus

Partidos de hoy por Sudamericano Sub-17

PartidoHorarioCanal
Uruguay vs Venezuela3.00 p. m.DSports y DGO
Bolivia vs Chile6.00 p. m.DSports y DGO
Brasil vs Colombia3.00 p. m.DSports y DGO
Ecuador vs Argentina6.00 p. m.DSports y DGO

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Gary Huaman
AUTOR: Gary Huaman

Licenciado en Periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza, especializado en deportes, cine y series de televisión. Certificado en Marketing Deportivo en Universitas Barca Hub y con conocimiento de redacción SEO, redacción digital y experiencia en medios digitales durante más de 10 años.

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