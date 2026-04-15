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Partidos de hoy EN VIVO, jueves 16 de abril: programación, horarios y canales de TV
Este jueves 16 de abril tendremos partidazos por la Copa Libertadores, Copa Sudamericana, Europa League y más torneos internacionales.
Este jueves 14 de abril, se llevarán a cabo emocionantes encuentros por los torneos más importantes del mundo. Por ejemplo, habrá bastante acción en Copa Libertadores con el Sporting Cristal vs Palmeiras y el Cienciano vs Puerto Cabello por la Copa Sudamericana, entre otros partidos. A continuación podrás revisar la programación con todos los partidos de hoy.
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Partidos de hoy por Europa League
|Partido
|Horario
|Canal
|Celta de Vigo vs Friburgo
|11.45 a. m.
|ESPN y Disney Plus
|Aston Villa vs Bologna
|2.00 p. m.
|ESPN 2 y Disney Plus
|Nottingham Forest vs Oporto
|2.00 p. m.
|ESPN 4 y Disney Plus
|Real Betis vs SC Braga
|2.00 p. n.
|ESPN y Disney Plus.
Partidos de hoy por Copa Libertadores
|Partido
|Horario
|Canal
|Lanús vs Always Ready
|5.00 p. m.
|ESPN 5 y Disney Plus
|Palmeiras vs Sporting Cristal
|5.00 p. m.
|ESPN y Disney Plus
|Flamengo vs DIM
|7.30 p. m.
|ESPN 2 y Disney Plus
|Peñarol vs Platense
|7.30 p. m.
|ESPN y Disney Plus
Partidos de hoy por Copa Sudamericana
|Partido
|Horario
|Canal
|Atlético MG vs Juventud
|5.00 p. m.
|DSports y DGO
|Tigre vs Macará
|5.00 p. m.
|ESPN 2 y Disney Plus
|Bragantino vs Blooming
|7.30 p. m.
|ESPN 5 y Disney Plus
|San Lorenzo vs Deportivo Cuenca
|7.30 p. m.
|DSports y DGO
|Cienciano vs Puerto Cabello
|9.00 p. m.
|ESPN 3 y Disney Plus
Partidos de hoy por Conference League
|Partido
|Horario
|Canal
|AZ Alikmaar
|11.45 a. m.
|Disney Plus
|AEK vs Rayo Vallecano
|2.00 p. m.
|Disney Plus
|Estrasburgo vs Mainz
|2.00 p. m.
|Disney Plus
|Fiorentina vs Crystal Palace
|2.00 p. m.
|Disney Plus
Partidos de hoy por Sudamericano Sub-17
|Partido
|Horario
|Canal
|Uruguay vs Venezuela
|3.00 p. m.
|DSports y DGO
|Bolivia vs Chile
|6.00 p. m.
|DSports y DGO
|Brasil vs Colombia
|3.00 p. m.
|DSports y DGO
|Ecuador vs Argentina
|6.00 p. m.
|DSports y DGO
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