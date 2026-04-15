Partidos de hoy EN VIVO, jueves 16 de abril: programación, horarios y canales de TV

Este jueves 14 de abril, se llevarán a cabo emocionantes encuentros por los torneos más importantes del mundo. Por ejemplo, habrá bastante acción en Copa Libertadores con el Sporting Cristal vs Palmeiras y el Cienciano vs Puerto Cabello por la Copa Sudamericana, entre otros partidos. A continuación podrás revisar la programación con todos los partidos de hoy .

Partidos de hoy por Europa League

Partido Horario Canal Celta de Vigo vs Friburgo 11.45 a. m. ESPN y Disney Plus Aston Villa vs Bologna 2.00 p. m. ESPN 2 y Disney Plus Nottingham Forest vs Oporto 2.00 p. m. ESPN 4 y Disney Plus Real Betis vs SC Braga 2.00 p. n. ESPN y Disney Plus.

Partidos de hoy por Copa Libertadores

Partido Horario Canal Lanús vs Always Ready 5.00 p. m. ESPN 5 y Disney Plus Palmeiras vs Sporting Cristal 5.00 p. m. ESPN y Disney Plus Flamengo vs DIM 7.30 p. m. ESPN 2 y Disney Plus Peñarol vs Platense 7.30 p. m. ESPN y Disney Plus

Partidos de hoy por Copa Sudamericana

Partido Horario Canal Atlético MG vs Juventud 5.00 p. m. DSports y DGO Tigre vs Macará 5.00 p. m. ESPN 2 y Disney Plus Bragantino vs Blooming 7.30 p. m. ESPN 5 y Disney Plus San Lorenzo vs Deportivo Cuenca 7.30 p. m. DSports y DGO Cienciano vs Puerto Cabello 9.00 p. m. ESPN 3 y Disney Plus

Partidos de hoy por Conference League

Partido Horario Canal AZ Alikmaar 11.45 a. m. Disney Plus AEK vs Rayo Vallecano 2.00 p. m. Disney Plus Estrasburgo vs Mainz 2.00 p. m. Disney Plus Fiorentina vs Crystal Palace 2.00 p. m. Disney Plus

Partidos de hoy por Sudamericano Sub-17