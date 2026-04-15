¿A qué hora juega Cienciano vs Academia Puerto Cabello y dónde ver la Copa Sudamericana?

Por la fecha número 2 de la Copa Sudamericana 2026, Cienciano recibirá a la Academia Puerto Cabello en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega. Te contamos todos los detalles, como la hora y canal de transmisión, para que no te pierdas el emocionante encuentro internacional.

¿Cuándo juega Cienciano vs. Academia Puerto Cabello?

El enfrentamiento entre Cienciano de Perú y Academia Puerto Cabello de Venezuela está pactado para que se juegue este jueves 16 de abril en Cusco. De aquí puede salir el líder absoluto del grupo en el torneo Conmebol.

Cienciano vs. Academia Puerto Cabello: horarios del partido

Te brindamos la hora según tu país:

Perú, Ecuador y Colombia: 21.00 horas

Bolivia y Venezuela: 22.00 horas

Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay y Brasil: 23.00 horas

México: 20.00 horas

Estados Unidos: 22.00 horas (Miami, Washington y Nueva York) y 19.00 horas (Los Ángeles)

España: 04.00 horas (del día siguiente)

¿Dónde ver Cienciano vs. Academia Puerto Cabello?

La transmisión del partido entre Cienciano y Academia Puerto Cabello por la Copa Sudamericana 2026 será mediante la señal de DirecTV para toda Latinoamérica. Asimismo, podrás ver el duelo totalmente online vía DGO si cuentas con una suscripción pagada a la mencionada plataforma internacional.

¿Cómo llegan Cienciano y Puerto Cabello?

Cienciano consiguió un valioso empate en Uruguay la semana pasada por 1-1 ante Juventud de Las Piedras, gracias a un gol de Carlos Garcés en el epílogo del encuentro. Por su parte, Academia Puerto Cabello dio el golpe de la fecha tras vencer 2-1 a Atlético Mineiro en Venezuela, por lo que quiere seguir dando la hora para ser líder absoluto de su grupo.