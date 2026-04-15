0
PREVIA
América de Cali vs Alianza Atlético: horario y canal por la Sudamericana

¿A qué hora juega Cienciano vs Academia Puerto Cabello y dónde ver la Copa Sudamericana?

Revisa la fecha, hora y dónde ver el partido entre Cienciano vs. Academia Puerto Cabello por la segunda fecha de la Copa Sudamericana 2026.

Francisco Esteves
Cienciano vs Academia Puerto Cabello chocan por la Copa Sudamericana.
Cienciano vs Academia Puerto Cabello chocan por la Copa Sudamericana. | Foto: Composición Líbero.
COMPARTIR

Por la fecha número 2 de la Copa Sudamericana 2026, Cienciano recibirá a la Academia Puerto Cabello en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega. Te contamos todos los detalles, como la hora y canal de transmisión, para que no te pierdas el emocionante encuentro internacional.

Bayern Múnich vs PSG por la Champions League.

PUEDES VER: Bayern Múnich vs PSG: fecha, hora y dónde ver partido de semifinales de la Champions League

¿Cuándo juega Cienciano vs. Academia Puerto Cabello?

El enfrentamiento entre Cienciano de Perú y Academia Puerto Cabello de Venezuela está pactado para que se juegue este jueves 16 de abril en Cusco. De aquí puede salir el líder absoluto del grupo en el torneo Conmebol.

Cienciano vs. Academia Puerto Cabello: horarios del partido

Te brindamos la hora según tu país:

  • Perú, Ecuador y Colombia: 21.00 horas
  • Bolivia y Venezuela: 22.00 horas
  • Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay y Brasil: 23.00 horas
  • México: 20.00 horas
  • Estados Unidos: 22.00 horas (Miami, Washington y Nueva York) y 19.00 horas (Los Ángeles)
  • España: 04.00 horas (del día siguiente)

¿Dónde ver Cienciano vs. Academia Puerto Cabello?

La transmisión del partido entre Cienciano y Academia Puerto Cabello por la Copa Sudamericana 2026 será mediante la señal de DirecTV para toda Latinoamérica. Asimismo, podrás ver el duelo totalmente online vía DGO si cuentas con una suscripción pagada a la mencionada plataforma internacional.

¿Cómo llegan Cienciano y Puerto Cabello?

Cienciano consiguió un valioso empate en Uruguay la semana pasada por 1-1 ante Juventud de Las Piedras, gracias a un gol de Carlos Garcés en el epílogo del encuentro. Por su parte, Academia Puerto Cabello dio el golpe de la fecha tras vencer 2-1 a Atlético Mineiro en Venezuela, por lo que quiere seguir dando la hora para ser líder absoluto de su grupo.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Francisco Esteves
AUTOR: Francisco Esteves

Bachiller en Comunicaciones con mención en Periodismo en la USIL. Redactor web con cuatro años de experiencia en la sección Deportes del Diario Líbero. Experiencia en locución y periodismo digital.

Lo más visto

  1. ¿A qué hora juega Sporting Cristal vs Palmeiras y dónde ver el partido por la Copa Libertadores?

  2. Real Madrid eliminado de la Champions League tras caer 4-3 con el Bayern Múnich

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Panini

PREVENTA: Álbum + paquetón Panini FIFA Mundial 2026 - DELIVERY GRATIS (Asegura tu pedido)

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 22.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Fútbol Internacional

Estados Unidos

Fútbol Peruano