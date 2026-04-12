DT de Liga 1 sorprendió con consejo a Mano Menezes sobre jugar en la altura: "No tiene ..."

Como bien se sabe, Mano Menezes, actual entrenador de la selección peruana, planea disputar los partidos de Eliminatoria en la altura del Cusco, con la intención de sacar un resultado positivo. Es en este sentido que un entrenador de la Liga 1 habló sobre la posibilidad de que Perú comience a recibir rivales en la ‘Ciudad Imperial’.

Después de que la Bicolor femenina le ganara a Uruguay en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega, muchos contemplaron la opción de ver a la selección enfrentar a rivales fuertes en la altura. Es en este contexto que un entrenador de la Liga 1 sorprendió al hablar del tema.

DT de Liga 1 sorprendió con consejo a Mano Menezes sobre jugar en la altura

El entrenador en cuestión se trata de Horacio Melgarejo, entrenador de Cienciano, quien en entrevista con el programa Exitosa Deportes opinó sobre el tema, esto luego de que el entrenador charrúa tuviera fuertes comentarios sobre la altura del Cusco.

"Bueno, yo tengo mi forma de pensar, que no quiere decir que sea la correcta. Yo digo que si traes a equipos como Argentina, Brasil o Uruguay, o equipos que juegan en el llano, aquí en Cusco pueden sufrir, pero si tú los traes a Cusco y después convocas a todos los jugadores del llano o que están jugando en equipos de España o en Europa, que no tienen altura, yo creo que sirve muy poco, porque el entrenador, cuando los jugadores vienen, tienen muy poco tiempo para trabajar o para la adaptación. Vienen, en realidad, en la misma situación que pueden venir los rivales”.

“Si después se planifica, creo, como hace Bolivia, que juega en lo alto, pero cuando juega de local el 80% del equipo son jugadores que actúan en el torneo local y justamente en esa altura, ahí sí lo veo conveniente o veo que se puede equiparar un poco utilizando ese factor. Pero de otra forma, si los jugadores llegan en el mismo avión dos días antes a adaptarse a la altura, creo que no tiene sentido", fueron las palabras de Melgarejo.

¿Qué dijo el entrenador de Uruguay?

Tras la derrota de su equipo en la Conmebol Liga de Naciones Femenina, Ariel Longo cuestionó la sede donde se disputó el partido. "Es un tema sanitario para tratar de sacar ventaja en la respiración, eso no está bien y no le hace bien al Perú", señaló.