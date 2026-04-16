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Tabla de posiciones del Grupo B de la Copa Sudamericana con Cienciano
Repasa cómo se va moviendo la tabla de posiciones del Grupo B de la Copa Sudamericana 2026, que integran Cienciano, Atlético Mineiro, Juventud y Puerto Cabello.
Cienciano sigue firme en su torneo favorito: la Copa Sudamericana. El 'Papá de América' ya está en marcha y apunta a llegar lo más lejos posible, aunque sabe que el camino no será nada fácil con los rivales que le han tocado en esta fase. La expectativa crece ahora que se juega la segunda fecha. Por eso, aquí te mostramos cómo va la tabla del Grupo B justo antes de que la 'Furia Roja' salga a la cancha para medirse ante Juventud Las Piedras.
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Tabla de posiciones del Grupo B de Copa Sudamericana
Así marcha la tabla de posiciones del Grupo B de la Copa Sudamericana mientras se disputa la fecha uno:
|Clubes
|PJ
|DG
|Puntos
|1. Puerto Cabello
|1
|1
|3
|2. Cienciano
|1
|0
|1
|3. Juventud
|1
|0
|1
|4. Atlético Mineiro
|1
|-1
|0
Programación del Grupo B de la Copa Sudamericana 2026
Jueves 16 de abril
- 17.00 | Atlético Mineiro vs Juventud | Estadio Arena MRV, Belo Horizonte.
- 21.00 | Cienciano vs Puerto Cabello | Estadio Garcilaso de la Vega, Cusco.
Horarios corresponden a Perú.
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