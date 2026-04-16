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Tabla de posiciones del Grupo B de la Copa Sudamericana con Cienciano

Repasa cómo se va moviendo la tabla de posiciones del Grupo B de la Copa Sudamericana 2026, que integran Cienciano, Atlético Mineiro, Juventud y Puerto Cabello.

Wilfredo Inostroza
Repasa cómo va el Grupo B de la Copa Sudamericana
Repasa cómo va el Grupo B de la Copa Sudamericana
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Cienciano sigue firme en su torneo favorito: la Copa Sudamericana. El 'Papá de América' ya está en marcha y apunta a llegar lo más lejos posible, aunque sabe que el camino no será nada fácil con los rivales que le han tocado en esta fase. La expectativa crece ahora que se juega la segunda fecha. Por eso, aquí te mostramos cómo va la tabla del Grupo B justo antes de que la 'Furia Roja' salga a la cancha para medirse ante Juventud Las Piedras.

El entrenador de Gremio tuvo palabras positivas sobre el rendimiento de Erick Noriega. Foto: composición Líbero/IG

PUEDES VER: Entrenador de Gremio tuvo rotunda opinión sobre la función de Noriega tras victoria: "Lo que hicimos"

Tabla de posiciones del Grupo B de Copa Sudamericana

Así marcha la tabla de posiciones del Grupo B de la Copa Sudamericana mientras se disputa la fecha uno:

ClubesPJDGPuntos
1. Puerto Cabello113
2. Cienciano101
3. Juventud101
4. Atlético Mineiro1-10

Programación del Grupo B de la Copa Sudamericana 2026

Jueves 16 de abril

  • 17.00 | Atlético Mineiro vs Juventud | Estadio Arena MRV, Belo Horizonte.
  • 21.00 | Cienciano vs Puerto Cabello | Estadio Garcilaso de la Vega, Cusco.

Horarios corresponden a Perú.

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Wilfredo Inostroza
AUTOR: Wilfredo Inostroza

Coordinador web en Líbero. Licenciado en Ciencias de la Comunicación en la USMP, más de 10 años como periodista y futuro magíster. Amante de los deportes, el cine, los viajes e idiomas extranjeros.

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