Tabla de posiciones del Grupo B de la Copa Sudamericana con Cienciano

Cienciano sigue firme en su torneo favorito: la Copa Sudamericana. El 'Papá de América' ya está en marcha y apunta a llegar lo más lejos posible, aunque sabe que el camino no será nada fácil con los rivales que le han tocado en esta fase. La expectativa crece ahora que se juega la segunda fecha. Por eso, aquí te mostramos cómo va la tabla del Grupo B justo antes de que la 'Furia Roja' salga a la cancha para medirse ante Juventud Las Piedras.

Tabla de posiciones del Grupo B de Copa Sudamericana

Así marcha la tabla de posiciones del Grupo B de la Copa Sudamericana mientras se disputa la fecha uno:

Clubes PJ DG Puntos 1. Puerto Cabello 1 1 3 2. Cienciano 1 0 1 3. Juventud 1 0 1 4. Atlético Mineiro 1 -1 0

Programación del Grupo B de la Copa Sudamericana 2026

Jueves 16 de abril

17.00 | Atlético Mineiro vs Juventud | Estadio Arena MRV, Belo Horizonte.

21.00 | Cienciano vs Puerto Cabello | Estadio Garcilaso de la Vega, Cusco.

Horarios corresponden a Perú.