Canal confirmado para ver Cienciano vs Puerto Cabello por partido de Copa Sudamericana 2026

Se va cerrando la segunda jornada de los torneos Conmebol y uno de los equipos que tendrá acción es Cienciano del Cusco. El elenco del ‘Papá‘ debutó de gran manera en la Copa Sudamericana con un empate en Uruguay ante Juventud, por lo que ahora recibirá en casa a un Academia Puerto Cabello que dio el golpe superando a Atlético Mineiro. En esta nota, conoce dónde ver la transmisión del choque entre cusqueños y venezolanos en el Estadio Inca Garcilaso de La Vega.

¿Dónde ver Cienciano vs Puerto Cabello?

La transmisión del partido entre Cienciano vs Academia Puerto Cabello por la Copa Sudamericana 2026 se verá por la señal en vivo de ESPN 3 para toda Latinoamérica. Del mismo modo, puedes sintonizarlo a través del aplicativo de Disney Plus a través de tu PC, SmarTV y/o teléfono móvil.

Canales de transmisión para ver Cienciano vs Puerto Cabello

Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay, Venezuela: ESPN 3, Disney+ Premium

Brasil: ESPN 2, Zapping, Claro TV+, Disney+ Premium, Sky+, Vivo Play

México: Disney+ Premium

Estados Unidos: Fanatiz, BeIN Sports, fuboTV, BeIN Sports Connect

Cienciano recibe a Puerto Cabello por la Copa Sudamericana 2026.

¿Cómo llegan Cienciano y Puerto Cabello?

Cienciano logró un importante resultado en tierras ‘charrúas‘ ante Juventud. Cuando todo parecía una derrota para el cuadro nacional, apareció Garcés para sellar la paridad y sumar un punto importante en la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026. De esta manera, el ‘Papá‘ sigue sosteniendo su invicto y busca a como de lugar hacer respetar la casa contra los venezolanos.

Por su parte, la Academia Puerto Cabello dio el golpe de la primera jornada al superar en casa a Atlético Mineiro por 2-1. Un duro golpe para los brasileños que se perfilaban amplios favoritos para esta contienda. Ahora, tratarán de demostrar que no fue casualidad este marcador y superar a Cienciano en la altura de Cusco.

Cienciano vs Puerto Cabello: fecha, día y hora confirmada

Este partido de Copa Sudamericana 2026 entre Cienciano vs Academia Puerto Cabello se juega el próximo jueves 16 de abril a partir de las 21.00 horas locales (22.00 horas de Caracas, Venezuela) en el Estadio Inca Garcilaso de La Vega.